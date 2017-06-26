Colombia comenzó el Mundial con victoria y liderato

La obligación de vencer a la debutante y modesta Uzbekistán fue cumplida por la Selección Colombia, ayer, en su estreno en la Copa del Mundo 2026. En el estadio Ciudad de México, los cafeteros se impusieron con un marcador de 3-1 gracias a los goles de Daniel Muñoz (41’), Luis Díaz (65’) y Jaminton Campaz (90+7’).

Aunque se pudo jugar mejor en materia ofensiva y se quedó en deuda en cuestión de intensidad en algunos tramos del partido, el triunfo le permitió a los dirigidos por Néstor Lorenzo tomar la primera posición del Grupo K, tras el empate de Portugal con RD Congo (1-1).

“Se ganó merecidamente”, declaró el argentino, quien aceptó que falló en la excesiva tenencia del balón sin definición.

“Hay que mejorar en la terminación de jugadas, nos entretuvimos en la posesión. No provocamos el centro o el remate, pero después se jugó muy bien, corriendo riesgos”, añadió el timonel.

En los minutos finales, Uzbekistán -con un equipo cargado de limitaciones técnicas- obligó a que Colombia se replegara, pero ciertamente lo hizo bien, sabiendo sufrir y cumpliéndole a los miles de hinchas que pintaron de amarillo el mítico estadio Azteca. Díaz se llevó el reconocimiento a mejor jugador del partido tras su gol y una asistencia.

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“Toda Colombia sueña en grande y espera estos momentos. Le dedicamos el triunfo a ellos. A seguir”, dijo el brillante jugador del Bayern Múnich.

La próxima presentación del Grupo K será el martes 23 de junio. Colombia, que volvió al Mundial tras 8 años, se enfrentará con República Democrática del Congo, en Guadalajara, a partir de las 9:00 p.m. mientras que Portugal jugará contra Uzbekistán, en Houston, a las 12:00 del mediodía.

Muñoz y Díaz destrabaron el cerrojo

Lorenzo mantuvo su base con todos los referentes de las Eliminatorias y la Copa América 2024, con los líderes Luis Díaz y James Rodríguez.

Gustavo Puerta, que hizo buenas presentaciones en los últimos amistosos, le ganó el puesto a Richard Ríos compartiendo primera línea del mediocampo con Jefferson Lerma, un cinco inamovible para el estratega argentino.

Fabio Cannavaro, fiel a lo que venía trabajando, jugó con línea de cinco en el fondo -en un esquema de carácter defensivo- con el liderazgo de Abdukodir Khusanov (Manchester City) y en el frente de ataque el pivoteador Eldor Shomurodov.

Tal como se esperaba, el seleccionado asiático se fue al fondo con un bloque bajo dejando que Colombia dominara el balón. El comienzo no fue fácil para los cafeteros que buscaron romper líneas con sociedades entre James, Jhon Arias y por el costado derecho Daniel Muñoz.

Por izquierda, a Lucho le costó de entrada, pero con el pasar del tiempo, fue entrando a partido y empezó a ser un dolor de cabeza para los uzbekos.

La primera opción llegó sobre el 15 con una recuperación de Puerta, quien le cedió a Arias para que este desenfundara un remate que pasó cerca.

Arias, por pedido de Lorenzo, interiorizó reiteradamente convirtiéndose en un eje de armado. Ello se reflejó al 32 cuando le filtró un pase a Díaz, quien disparó de zurda y la estrelló en el palo.

A nivel ofensivo, los de Cannavaro fueron muy cautos y erráticos en el último cuarto de cancha. En la única que inquietaron, Shomurodov, delantero con pasado en la Roma, eludió a Dávinson Sánchez, que fue perfectamente relevado por Jhon Lucumí, impecable a la hora de cerrar.

El gol cafetero fue de alta factura. Díaz, algo retrasado, envió un centro perfecto para Muñoz, quien trazó perfectamente una diagonal y sin dejarla caer, la punteó con derecha para vencer al arquero Yusupov, sobre el 41.

Díaz retomó la ventaja y Campaz certificó

A penas lógico, Uzbekistán empezó a ir al frente variando en su esquema e incluyendo hombres más ofensivos de cara a la segunda parte.

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Es variación en la intención de juego terminó dando premio, aunque con una muy floja respuesta de Camilo Vargas. Al 60’, luego de recibir un centro desde izquierda, Shomurodov tiró una volea a la que Vargas intentó atajar con su humanidad, dejando un rebote para Abbosbek Fayzullaev, quien la empujó de cabeza.

El mazazo del empate generó una reacción rápida para Colombia, que aprovechó las limitaciones de su rival.

Puerta, idéntica a una jugada del primer tiempo, robó un balón en salida por el carril central, avanzó y abrió a la izquierda para que la estrella Luis Díaz se perfilara y con el borde de su diestra derrotara al cancerbero local y firmara el 2-1, al 65’.

Lorenzo, buscando generar mayor peligro en las bandas, sacó a James para ingresar a Jaminton Campaz adaptándose a una formación de 4-4-2 con Díaz y Suárez en el frente.

Uzbekistán se animaba, pero sus marcadas carencias técnicas favorecían al combinado nacional que parecía bajar la intensidad en algunos tramos.

El argentino siguió moviendo su banquillo con ingresos de Richard Ríos, Juan ‘Cucho’ Hernández y en tiempo de reposición, donde Colombia lo sufría, incluyó a Kevin Castaño y Carlos Gómez.

En la última, luego de que los uzbekos arrinconaran al elenco de Lorenzo, pero sin tener profundidad, Campaz selló la victoria. El atacante de Rosario Central conectó de cabeza un centro de ‘Cucho’ Hernández, quien le aguantó muy bien en el costado derecho.

Los asiáticos tuvieron la posibilidad del 3-2 con un fuerte remate que terminó en el palo.

“Sabíamos que no iba a hacer fácil, pudimos tener una diferencia mayor, pero el equipo (Uzbekistán) trabajó muy bien, fue muy ordenado, cerrado y nos costó llegar”, confesó Lorenzo.

Un nuevo registro

En los anteriores estrenos mundialistas, Colombia registraba cuatro derrotas y dos victorias. Las caídas fueron 2-1 ante Uruguay (Chile 1962), 3-1 contra Rumania (Estados Unidos 1994), 1-0 frente Rumania 1-0 (Francia 1998) y 2-0 versus Japón (Rusia 2018).

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Los triunfos se dieron ante Emiratos Árabes Unidos (2-0 en Italia 1990) y contra Grecia (3-0 en Brasil 2014).

Síntesis:

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta (Richard Ríos, 80’); James Rodríguez (Jaminton Campaz, 72’), Jhon Arias (Kevin Castaño, 90+3’), Luis Díaz (Carlos Gómez, 90+3’); Luis Suárez (Juan ‘Cucho’ Hernández, 80’).

Goles: Daniel Muñoz (41’), Luis Díaz (66’) y Jaminton Campaz (90+7’).

DT: Néstor Lorenzo.

Uzbekistán: Utkir Yusupov; Bekhruz Karimov, Rustam Ashurmatov, (Jakhongir Urozov, 77’), Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev, Sherzon Nasrullaev (Farrukh Sayfiev, 46’); Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov; Abbosbek Fayzullaev (Azizbek Amonov, 77’), Oston Urunov (Dostonbek Khamdamov,46’); Eldor Shomurodov (Igo Sergeev,90+3’).

Gol: Abbosbek Fayzullaev (60’).

DT: Fabio Cannavaro.

Estadio: Ciudad de México (Azteca).

Arbitro: Anthony Taylor (Inglaterra).

Grupo K

1. Colombia 3 pts (+2).

2. Portugal 1 pt.

3.RD Congo 1 pt.

4. Uzbekistán 0 pts (-2).

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