Más de 100.000 colombianos viajaron al Mundial 2026

Migración Colombia informó que, a un día del primer partido de la Selección Colombia en la fase inicial del Mundial de Fútbol, más de 100.000 colombianos han viajado a los países sede.



La información entregada por el Centro Conjunto de Análisis Migratorio–Cecam de Migración Colombia indicó que con corte al 14 de junio un total de 106.904 colombianos viajaron al exterior con motivo mundial.

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El total de los viajeros se dividió en 5.397 movimientos hacia Canadá, 73.819 hacia Estados Unidos y 27.688 hacia México.



En cuanto al flujo migratorio, en análisis de la institución indicó que se registró un incremento significativo de las salidas hacia los países sede del encuentro deportivo entre el primer y el segundo fin de semana de junio, siendo este último el pico de emigración con cerca del 50% de las salidas entre el viernes 12 al domingo 14 de junio.



“Estados Unidos, México y Canadá son destinos que se consolidaron como el Top 3 de la movilidad internacional de los colombianos. Sin embargo, el impacto del Mundial si impulsó los movimientos migratorios históricamente registrados hacia esos destinos con un total de 106.904 colombianos en la presente temporada, donde México concentra 1 de cada 4 viajeros colombianos hacia los países anfitriones del Mundial FIFA 2026”, explicó Gloria Arriero, directora de Migración Colombia.

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La directora de la entidad enfatizó que gran parte de los viajeros colombianos con destino a México declaró como principal motivo el Mundial de Fútbol 2026, además de turismo.



Los principales puntos de salida han sido el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá, seguido de los aeropuertos internacionales José María Córdova (Medellín), Rafael Núñez (Cartagena), Alfonso Bonilla Aragón (Cali) y Ernesto Cortissoz (Barranquilla).

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