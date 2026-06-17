RD Congo logró un valioso empate ante Portugal

El estreno de Portugal en la Copa del Mundo fue decepcionante. El equipo luso, que poco y casi nulo aporte tuvo por parte de Cristiano Ronaldo, no pudo ante República Democrática del Congo, igualando 1-1, este jueves, en Houston

El astro portugués, que alcanzó su sexta participación en un Mundial tras Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, fungió como nueve y en dos oportunidades que tuvo, terminó definiendo fuera del arco.

Las expectativas que reposaban sobre la selección dirigida por Roberto Martínez bajaron luego de la presentación en territorio estadounidense.

Si bien Joao Neves abrió el marcador sobre el minuto 6 con un soberbio cabezazo, por la misma vía, Yoane Wissa decretó la igualdad al 45+5´.

Los africanos, que regresaban a la Copa del Mundo luego de 52 años tras jugarla por última vez a nombre de Zaire, fueron ordenados en su bloque bajo, inquietaron con las transiciones rápidas, y un buen juego aéreo.

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"Entramos muy bien al campo, marcar tendría que haber sido un momento muy bueno, pero no fue así, creo que perdimos un poco la profundidad, perdimos fluidez de balón y les permitimos reestablecerse un poco. La confianza que ganaron tras el gol puso el partido muy complicado, pero es lo que pasa en los Mundiales", señaló Martínez, estratega de los europeos.

La figura del duelo fue el lateral derecho Aaron Wan-Bissaka, quien se impuso por su costado cumpliendo en cada duelo uno contra uno tanto con Pedro Neto, como con Rafael Leao.

“Es un tremendo orgullo haber conseguido el primer punto de la historia del Congo en la Copa Mundial así como su primer gol. Los jugadores han demostrado mucho compromiso y generosidad. Hemos llevado el plan de partido exactamente como queríamos”, afirmó Sébastien Desabre entrenador de RD Congo.

El complemento del Grupo K lo tendrán Colombia y Uzbekistán a partir de las 9:00 p.m. de hoy, en Ciudad de México.

En la fecha 2 (martes 23 de junio), Colombia enfrentará a RD Congo en Guadalajara y Portugal hará lo propio con Uzbekistán.

Con información de Europa Press.

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