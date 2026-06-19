¿Por qué el árbitro del partido EE.UU. vs. Australia estuvo a nada de ser reemplazado en pleno partido?

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La demora debido a la atención por las molestias físicas duró un par de minutos. El árbitro alemán pudo continuar y finalizar el partido, y recibió una gran ovación del público, mayoritariamente estadounidense, cuando indicó que podía seguir adelante.
Con este triunfo, el equipo anfitrión avanzó con paso firme hacia los cruces de eliminación directa, dejando atrás un partido que se recordará tanto por el buen fútbol de Freeman en Estados Unidos como por la inusual “casi lesión” de su juez central.
Los antecedentes son recientes: el árbitro Facundo Tello se lesionó y tuvo que ser sustituido
Aunque las molestias físicas o lesiones en los árbitros son poco usuales, nunca faltan. El pasado mes de marzo, el árbitro Facundo Tello, central del partido entre Congo y Jamaica, válido por la final del repechaje internacional al Mundial 2026, se lesionó en los últimos minutos del encuentro.
Tello dirigía el partido que definía en ese momento al tercer rival de Colombia en la Copa del Mundo y tuvo que ser reemplazado por su compatriota Darío Herrera, siendo un momento insólito que, como todo ahora en el fútbol, quedó grabado en video.