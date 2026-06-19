¿Por qué el árbitro del partido EE.UU. vs. Australia estuvo a nada de ser reemplazado en pleno partido?

En medio de un partido tranquilo y prácticamente liquidado por Estados Unidos ante Australia de este viernes 19 de junio, el árbitro alemán Felix Zwayer sufrió una molestia física al final del encuentro y casi termina pidiendo el cambio.

Las cámaras del partido captaron el momento exacto en el que el juez central del compromiso, que terminó ganando los estadounidenses por 2-0 ante los canguros, se tiró al suelo tras sentir un calambre en su pierna izquierda, por lo que un juez de línea y un jugador de Australia lo ayudaron de inmediato.

Y es que, tras caer al suelo, el árbitro asistente le ayudó a Zwayer a estirar la pierna. Mientras que después la cuarta árbitra, Katia García, entró entonces al terreno de juego y le dio lo que parecía ser una bebida energética.