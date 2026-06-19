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¿Por qué el árbitro del partido EE.UU. vs. Australia estuvo a nada de ser reemplazado en pleno partido?
El curioso momento de la atención médica quedó captado en cámara y generó preocupación en los espectadores.
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cesarmuñoz
Árbitro lesionado Mundial 2026. Captura: redes sociales @Dsports. El Colombiano.
Colprensa
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Viernes, 19 de Junio de 2026

En medio de un partido tranquilo y prácticamente liquidado por Estados Unidos ante Australia de este viernes 19 de junio, el árbitro alemán Felix Zwayer sufrió una molestia física al final del encuentro y casi termina pidiendo el cambio.

Las cámaras del partido captaron el momento exacto en el que el juez central del compromiso, que terminó ganando los estadounidenses por 2-0 ante los canguros, se tiró al suelo tras sentir un calambre en su pierna izquierda, por lo que un juez de línea y un jugador de Australia lo ayudaron de inmediato.

Y es que, tras caer al suelo, el árbitro asistente le ayudó a Zwayer a estirar la pierna. Mientras que después la cuarta árbitra, Katia García, entró entonces al terreno de juego y le dio lo que parecía ser una bebida energética.

Lea aquí: ¿Está Colombia clasificada a segunda ronda en el Mundial o qué le falta para asegurarse? Estas son las opciones

La demora debido a la atención por las molestias físicas duró un par de minutos. El árbitro alemán pudo continuar y finalizar el partido, y recibió una gran ovación del público, mayoritariamente estadounidense, cuando indicó que podía seguir adelante.

Con este triunfo, el equipo anfitrión avanzó con paso firme hacia los cruces de eliminación directa, dejando atrás un partido que se recordará tanto por el buen fútbol de Freeman en Estados Unidos como por la inusual “casi lesión” de su juez central.

Los antecedentes son recientes: el árbitro Facundo Tello se lesionó y tuvo que ser sustituido

Aunque las molestias físicas o lesiones en los árbitros son poco usuales, nunca faltan. El pasado mes de marzo, el árbitro Facundo Tello, central del partido entre Congo y Jamaica, válido por la final del repechaje internacional al Mundial 2026, se lesionó en los últimos minutos del encuentro.

Tello dirigía el partido que definía en ese momento al tercer rival de Colombia en la Copa del Mundo y tuvo que ser reemplazado por su compatriota Darío Herrera, siendo un momento insólito que, como todo ahora en el fútbol, quedó grabado en video.

El árbitro, por lo general bien preparado en lo físico, intentó correr, pero sintió un dolor fuerte en una pierna. Luego se tocó la zona cercana a la rodilla y se puso en cuclillas. Los médicos de la Fifa ingresaron para analizar qué tenía.

Tras esto, Tello se llevó las manos al rostro por la frustración de no poder continuar dirigiendo el encuentro que, para él, también podía representar la posibilidad de ganarse la opción de ir al Mundial de Norteamérica.

Tomado de El Colombiano.

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