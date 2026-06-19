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¿Está Colombia clasificada a segunda ronda en el Mundial o qué le falta para asegurarse? Estas son las opciones
A los dirigidos por Néstor Lorenzo les restan los duelos contra Congo y Portugal.


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dsifontes
SELECCION COLOMBIA
Colprensa
Colprensa
Viernes, 19 de Junio de 2026

La victoria de Colombia ante Uzbekistán 3-1 le da una gran posibilidad a la Tricolor para avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica, ya que es líder solitario con tres puntos, seguido por Congo y Portugal con un punto.

Colombia alcanzó el triunfo gracias a los goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz, todos debutantes con la Tricolor en el Mundial de Norteamérica.

Hay que recordar que, por cada grupo, avanzarán los dos primeros, y los ocho mejores terceros también tendrán opción de clasificarse a los dieciseisavos, de ahí que el abanico de opciones para Colombia sea amplio, gracias a los tres puntos que ya tiene.

Puede leer: Video: el emotivo abrazo entre Luis Díaz y Pékerman tras la victoria de Colombia

A los cafeteros les restan dos partidos ante Congo y Portugal, los días 23 y 27 de junio, respectivamente; de ganar los dos, se mantendría como líder y ningún equipo lo alcanzaría avanzando como primero.

Pero si llega a perder uno de los dos juegos, podría mantenerse como primero por diferencia de gol, o ser segundo, plazas que dan el paso directo a la siguiente fase. Podría hasta ser tercero si pierde los dos juegos, pero igual tendría tres puntos y debería entrar a mirar la diferencia de gol para clasificarse como uno de los ocho mejores terceros que avanzan.

Ante este panorama, las opciones de los dirigidos por Néstor Lorenzo son amplias gracias a la victoria de la primera fecha y el empate entre los otros dos rivales con los que se debe medir en las restantes dos jornadas del Grupo K.

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