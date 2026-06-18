Video: el emotivo abrazo entre Luis Díaz y Pékerman tras la victoria de Colombia

Este miércoles, 17 de junio, la Selección Colombia debutó por todo lo alto en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, con un gran triunfo sobre Uzbekistán por 1-3. Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jamintón Campaz dieron la victoria al combinado nacional en su primer cotejo en su séptima cita mundialista.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo sumaron tres puntos en el mítico Estadio Azteca de Ciudad de México, en el que el amarillo fue el color que predominó. No obstante, un emotivo momento fue captado por pocos al finalizar el partido y en las últimas horas se ha vuelto viral.

José Néstor Pékerman, el entrenador con el que Colombia disputó dos Mundiales en Brasil 2014 y Rusia 2018, estuvo presente en el campo para apoyar al país que durante casi una década dirigió y con el que muchas alegrías obtuvo.

Con el cariño que le tiene al país, al entrenador de la tricolor se le vio muy alegre con los chicos tras la importante victoria en suelo mexicano.

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El abrazo de José Pékerman y Luis Díaz

Tras el encuentro, el exentrenador se reencontró con Luis Díaz, quien, pese a no dirigir cuando fue técnico de Colombia, sí conocía de tiempo atrás, pues el argentino le permitió ser sparring de la selección cuando este daba sus primeros pasos por el fútbol profesional colombiano.

En el diálogo, ambos intercambiaron anécdotas y se dieron un emotivo abrazo. Se dieron éxitos para el futuro en la vida y lo deportivo. Sin duda alguna, una imagen que tocó las fibras de todos aquellos que vivieron la gran época de Pékerman y de los que ahora disfrutamos a Luis Díaz.