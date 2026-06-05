Canadá aplasta a Catar y colidera el Grupo B del Mundial junto con Suiza

La selección masculina de fútbol de Canadá goleó este viernes, con 'hat-trick' incluido de Jonathan David, por 6-0 a la selección de Catar durante la segunda jornada dentro del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se está disputando precisamente en tierras canadienses junto a Estados Unidos y México.

En el Estadio BC Place de Vancouver, Jonathan David avisó en el 7' del peligro local con un tiro que atajó el portero. De hecho, al cuarto de hora marcó Canadá en la continuación de un córner; Alistair Johnston apuró la línea de fondo, centró al área, Jonathan David voleó de diestra y el guardameta ahí no atrapó, lo que aprovechó Cyle Larin para el 1-0.

Esta es la primera victoria canadiense en la historia ,en tres participaciones (México 1986), (Catar 2022) y ahora en 2026.

La apabullante goleada deja a los norteamericanos como primeros del grupo B, con 4 puntos, los mismos de Suiza que horas antes habían derrotado 4-1 a Bosnia-Herzegovina, pero los Canucks les ganan la posición a los helvéticos por gol diferencia.

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Bajo esa inercia del marcador a favor, los coanfitriones del torneo atacaban sobre todo por obra de Ali Ahmed y en el minuto 29 su equipo amplió la ventaja; Tajon Buchanan disparó desde lejos, la peloto tocó en un adversario y quedó junto a Jonathan David, quien rápidamente empalmó una volea baja que entró al lado del palo de la portería rival.

Para colmo de Catar, Homam Al Amin fue expulsado con tarjeta roja directa en el 33' tras haber hecho una falta a Buchanan siendo último defensor. El mismo Buchanan se erigió en protagonista con una ocasión en el 38', aunque infructuosa, y también en el tiempo añadido creando la jugada que supuso el 3-0 combinando con Johnston desde la banda derecha.

Su centro lo cabeceó fuerte Larin, el portero Mahmoud Abunada realizó una gran parada y Jonathan David se adelantó a un oponente para anotar el tercer gol canadiense con un salto en posición acrobática. Al volver de vestuarios, el seleccionador catarí Julen Lopetegui hizo dos cambios para intentar cambiar la dinámica, pero no tuvieron ese efecto.

Tampoco le ayudó que en el 53' fuese expulsado también Assim Omer Madibo con otra roja directa tras una entrada a Ismaël Koné, quien se retiró gravísimamente lesionado en su pierna izquierda. Nathan Saliba entró en su lugar y él mismo consiguió el 4-0 (64') de falta directa, que tocó en un poste a media altura, con dedicatoria para su compañero.

La 'manita' llegó en el 75', obra de Mohammad Naceur Al Mannai en propia puerta después de un mal despeje en un disparo cruzado de Jacob Shaffelburg. El partido no tenía más historia y el entrenador de Canadá, Jesse Marsch, dosificó a su banquillo de cara al desenlace. Aun así, el 6-0 cayó de maduro, con firma de Jonathan David para su 'hat-trick'.

Saliba condujo el balón fuera del área, avanzó en paralelo a la línea frontal y efectuó un pase-chut raso, que amortiguó Jonathan David hasta perfilarse y definir con un zurdazo seco. Gracias a este amplio triunfo, el combinado coanftrión se puso con cuatro puntos en su grupo, empatado con Suiza; en cambio, Bosnia-Herzegovina y Catar tienen un unico punto.

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Canadá, 6 - Catar, 0 (3-0, al descanso).

Alineaciones.

Canadá: Crépeau; Johnston, De Fougerolles (Shaffelburg, min.71), Cornelius (Bombito, min.46), Laryea; Buchanan (Sigur, min.83), Koné (Saliba, min.57), Eustáquio, Ahmed (Oluwaseyi, min.71); Jonathan David y Larin.

Catar: Abunada; Al Oui, Pedro Miguel, Khoukhi, Al Amin; Gaber (Al Mannai, min.46), Laye, Madibo; Afif (Al Hussain, min.59), Edmilson (Fathi, min.46; Lucas Mendes, min.87) y Abdurisag (Al Brake, min.40).

Goles:

1-0, min.16: Larin.

2-0, min.29: Jonathan David.

3-0, min.45+3: Jonathan David.

4-0, min.64: Saliba.

5-0, min.75: Al Mannai (pp).

6-0, min.90+2: Jonathan David.

Arbitro: Cristián Garay (CHI).

Amonestados: con tarjeta amarilla a Cornelius (min.9) por parte de Canadá, y a Fathi (min.62) en Catar; expulsado con roja directa a Al Amin (min.33) y Madibo (min.53) en Catar.

Estadio: BC Place de Toronto.

Con información de Madrid (Europa Press).

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