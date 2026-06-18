Colombia triunfó, pero no fue convincente en su estreno mundialista

La explicación de los cambios

Sorpresivamente y ante una falla de Jhon Lucumí por izquierda al permitir un centro y un craso error de Vargas en un intento de atajada, Fayzullaev igualó al 60’.

Díaz, la estrella de la selección, pudo retomar la ventaja cinco minutos después definiendo con gran categoría un pase dado por Puerta, quien robó una pelota en salida.

Luego de ello, Lorenzo sacó a James para ingresar a Jaminton Campaz, un movimiento poco esperado, puesto que el cambio natural y posicional sería Juan Fernando Quintero. Asimismo ingresaron Richard Ríos por un agotado Puerta, Kevin Castaño por Arias, Juan ‘Cucho’ Hernández por Suárez y Carlos Gómez por Díaz.

“La idea era seguir con una línea de cuatro, dos volantes carrileros por fuera, pero se hundieron demasiado y les dimos la posibilidad de jugar en bloque bajo, que era lo que no queríamos. Entre esos centros y rebotes podía llegar una ocasión”, explicó el estratega, que debutó como técnico en un Mundial.

Y es que, Colombia terminó cediendo el balón y arrinconándose en los últimos 10 minutos. La incapacidad propia de los asiáticos llevó a que no hicieran daño.

“El cambio podía ser cualquier otro jugador, elegimos por las características, queríamos jugadores por banda para tapar la doble presencia de banda de ellos con carrilero y extremos. En un momento nos metimos muy atrás y ahí había que salir a jugar en campo de ellos, así como lo hicimos en el primer tiempo”, contó Lorenzo.

En una pelota guapeada y guerreada por Cucho, el combinado nacional certificó su victoria. Hernández envió un centro preciso por derecha y de cabeza, Campaz selló el 3-1.

En términos generales, el técnico argentino señaló que el triunfo fue meritorio, pese a las falencias.

“Se ganó merecidamente. Hay que mejorar en la terminación de jugadas, nos entretuvimos en la posesión. No provocamos el centro o el remate, pero después se jugó muy bien, corriendo riesgos”, subrayó el entrenador de 60 años.

Lo que sigue

El resultado no deja de ser muy positivo para la Tricolor, que aprovechar la igualdad que tuvo Portugal con República Democrática del Congo y tratará de defender ese primer lugar antes de terminar la fase de grupos.

El próximo martes, en Guadalajara, chocará con el seleccionado africano a partir de las 9:00 p.m.

“Vamos a enfrentar a un equipo muy fuerte, que hizo un gran partido contra uno de los mejores del mundo jugándole de igual a igual. Tenemos dos partidos muy fuertes, con otras características. La estrategia será otra”, confesó.