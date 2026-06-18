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Colombia triunfó, pero no fue convincente en su estreno mundialista
"En el primer tiempo fuimos protagonistas, jugamos en campo de ellos, y luego creo que nos hundimos un poco en el segundo tiempo", afirmó Néstor Lorenzo, DT de Colombia.
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gcontreras
Selección Colombia, 2026.
La opinión
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Jueves, 18 de Junio de 2026

El liderato del Grupo K del Mundial 2026 está en manos de Colombia, que, pese a no brillar ni ser plenamente superior a Uzbekistán, pudo vencerla 3-1 en el estadio Ciudad de México, con goles de Daniel Muñoz (41’), Luis Díaz (65’) y Jaminton Campaz (90+9’).

La victoria era una obligación por la calidad de las nóminas y las marcadas limitantes del equipo asiático que con poco terminó complicando a los cafeteros, la noche del miércoles.

Conozca: Video: el emotivo abrazo entre Luis Díaz y Pékerman tras la victoria de Colombia

El combinado uzbeko, que debutaba en una Copa del Mundo, se posicionó en campo colombiano en el tramo final del encuentro, pero fue incapaz en la terminación de las jugadas. El descuento se presentó por medio de Abbosbek Fayzullaev (60’) luego de un grave error del arquero Camilo Vargas.

“Sabíamos que sería difícil. En el primer tiempo fuimos protagonistas, jugamos en campo de ellos, y luego creo que nos hundimos un poco en el segundo tiempo. Ellos tienen un juego muy directo, que te obligan a bajar”, comentó el director técnico Néstor Lorenzo.

COLOMBIA EN EL MUNDIAL 2026

Triunfo con la sensación de poder dar más

La sensación dada tras el triunfo es la de una selección que pudo jugar mejor, pero que cumplió. El rival, dirigido por el técnico italiano Fabio Cannavaro, tuvo un marcado carácter defensivo con una figura que terminaba convirtiéndose en 5-4-1.

Lorenzo no traicionó su base manteniendo con una primera línea de volantes (Gustavo Puerta y Jefferson Lerma), James flotando en la creación, dos extremos (Luis Díaz y Jhon Arias) que interiorizaron constantemente y en punta Luis Suárez.

De entrada, Colombia fue dueño del balón ante un Uzbekistán que lo esperó. Por momentos, la impaciencia llevó a que se enviaran pelotazos largos que nunca dieron fruto.

James no tuvo su mejor encuentro y el rol de filtrar pases fue tomado por Arias, que en su club brilla por la banda.

“En un sistema de 5-4-1 nos cerraron bien los espacios y James lo mejor que tiene son los pases filtrados entre líneas. Creo que no hizo un mal partido, no fue el mejor, no fue el protagonista de siempre en goles y jugadas de gol. Creo que fue aceptable, en posesión nos dio mucho”, dijo Lorenzo sobre el 10.

Esa ausencia de la creación hizo también que Luis Díaz retrocediera mucho. En medio de su genialidad asistió a Muñoz, en el 41’, quien anotó sin dejarla caer tras marcar una perfecta diagonal.

NESTOR LORENZO

La explicación de los cambios

Sorpresivamente y ante una falla de Jhon Lucumí por izquierda al permitir un centro y un craso error de Vargas en un intento de atajada, Fayzullaev igualó al 60’.

Díaz, la estrella de la selección, pudo retomar la ventaja cinco minutos después definiendo con gran categoría un pase dado por Puerta, quien robó una pelota en salida.

Luego de ello, Lorenzo sacó a James para ingresar a Jaminton Campaz, un movimiento poco esperado, puesto que el cambio natural y posicional sería Juan Fernando Quintero. Asimismo ingresaron Richard Ríos por un agotado Puerta, Kevin Castaño por Arias, Juan ‘Cucho’ Hernández por Suárez y Carlos Gómez por Díaz.   

“La idea era seguir con una línea de cuatro, dos volantes carrileros por fuera, pero se hundieron demasiado y les dimos la posibilidad de jugar en bloque bajo, que era lo que no queríamos. Entre esos centros y rebotes podía llegar una ocasión”, explicó el estratega, que debutó como técnico en un Mundial.

Y es que, Colombia terminó cediendo el balón y arrinconándose en los últimos 10 minutos. La incapacidad propia de los asiáticos llevó a que no hicieran daño.

“El cambio podía ser cualquier otro jugador, elegimos por las características, queríamos jugadores por banda para tapar la doble presencia de banda de ellos con carrilero y extremos. En un momento nos metimos muy atrás y ahí había que salir a jugar en campo de ellos, así como lo hicimos en el primer tiempo”, contó Lorenzo.

En una pelota guapeada y guerreada por Cucho, el combinado nacional certificó su victoria. Hernández envió un centro preciso por derecha y de cabeza, Campaz selló el 3-1.

En términos generales, el técnico argentino señaló que el triunfo fue meritorio, pese a las falencias.

“Se ganó merecidamente. Hay que mejorar en la terminación de jugadas, nos entretuvimos en la posesión. No provocamos el centro o el remate, pero después se jugó muy bien, corriendo riesgos”, subrayó el entrenador de 60 años.

Lo que sigue

El resultado no deja de ser muy positivo para la Tricolor, que aprovechar la igualdad que tuvo Portugal con República Democrática del Congo y tratará de defender ese primer lugar antes de terminar la fase de grupos.

El próximo martes, en Guadalajara, chocará con el seleccionado africano a partir de las 9:00 p.m.

“Vamos a enfrentar a un equipo muy fuerte, que hizo un gran partido contra uno de los mejores del mundo jugándole de igual a igual. Tenemos dos partidos muy fuertes, con otras características. La estrategia será otra”, confesó.

El primer gol llegó sobre el minuto 41

RD Congo demostró ser un equipo con orden en el fondo, fortaleza física y un buen juego aéreo.  

 El acompañamiento de la hinchada

El estadio Azteca tuvo la presencia de casi 81 mil seguidores, en su gran mayoría colombianos. En Guadalajara, una vez más, el escenario estará pintado de amarillo.

“Es una energía hermosa, pero emocionalmente le pesó a algunos muchachos. De los que más corren, los que mejor están físicamente, lo sufrieron y tiene que ver con la carga emocional del primer partido y del marco en el que jugamos”, puntualizó Lorenzo.

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