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'Cucho' Hernández se sinceró tras el debut ganador de Colombia en el Mundial 2026
El delantero destacó la victoria sobre Uzbekistán, aunque aseguró que el equipo todavía tiene aspectos por corregir.
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cesarmuñoz
Juan Camilo Cucho Hernández. Foto: tomada de IG@cuchohernandez.
Colprensa
Colprensa
Jueves, 18 de Junio de 2026

Tras el triunfo 3-1 de la Selección Colombia sobre Uzbekistán, Juan Camilo “Cucho” Hernández se mostró satisfecho por el resultado obtenido, aunque reconoció que todavía hay aspectos por mejorar de cara a los próximos compromisos.

El delantero colombiano valoró la importancia de la victoria y destacó la capacidad del grupo para analizar tanto los aciertos como los errores del encuentro.

“Nosotros logramos el día de hoy ganar. Gustará más, gustará menos, como siempre. Siempre habrá debate, pero nosotros tenemos seguro que corregiremos lo que no se hizo muy bien y con lo positivo nos lo quedaremos para el próximo partido”, expresó el atacante.

Las declaraciones del jugador reflejan la autocrítica que mantiene el equipo nacional pese a conseguir resultados positivos, una característica que ha sido constante durante el actual proceso de la Selección.

Consultado sobre lo que significa tener la posibilidad de disputar una Copa del Mundo, Hernández dejó entrever la emoción que le genera estar cada vez más cerca de cumplir uno de los mayores anhelos de cualquier futbolista profesional.

Lea aquí: Colombia comenzó el Mundial con victoria y liderato

Aunque no profundizó en la respuesta, el delantero dejó claro que la oportunidad de representar a Colombia en un Mundial tiene un valor enorme dentro de su carrera y forma parte de los sueños que ha construido desde niño.

En la zona mixta del estadio Azteca también fue interrogado sobre la influencia que tuvo su paso por la MLS en su desarrollo como jugador y en el camino que hoy lo tiene integrado al combinado nacional.

El atacante, que ha destacado en el fútbol estadounidense, ha logrado consolidar un rendimiento que le permitió mantenerse en el radar de la Selección Colombia y ganarse nuevas oportunidades en las convocatorias.

Más allá del aspecto deportivo, uno de los momentos más emotivos de la conversación llegó cuando se abordó el reciente nacimiento de su hijo. Hernández no pudo estar presente debido a sus compromisos profesionales, una situación que suele representar un sacrificio importante para los futbolistas de élite.

Al hablar sobre este tema, el delantero mostró su lado más humano y confesó la ilusión que siente por reunirse pronto con su familia. “Estoy muy ansioso, por supuesto, de conocerlos, de verlos. Ya pronto podrán venir”, señaló.

Las palabras del atacante evidencian la mezcla de emociones que atraviesa actualmente: la satisfacción de seguir aportando a la Selección Colombia y la expectativa de encontrarse por fin con su hijo y su familia, en un momento personal que seguramente quedará marcado para siempre en su carrera.

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