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México venció a Corea del Sur tras insólito error del portero en el Mundial 2026
Con el resultado, La selección azteca avanzó a los dieciseisavos de final.
Authored by
cesarmuñoz
México vs Corea del Sur Mundial 2026. Foto: Facebook oficial de @Selección Nacional de México.
Colprensa
Colprensa
Jueves, 18 de Junio de 2026

México sentenció su pase a los dieciseisavos de final del Mundial, tras derrotar por 1-0 a Corea del Sur en la segunda fecha del Grupo A. Los anfitriones llegaron a seis puntos y estarán en la próxima ronda del campeonato en el que son uno de los anfitriones.

El partido en el Estadio Guadalajara fue un duelo sin mucho para destacar; sucedió muy poco y el triunfo mexicano llegó por una insólita acción del portero surcoreano.

La etapa inicial tuvo poco y nada de ritmo. El plantel de Javier Aguirre y el de Hong Myung-bo se quitaban espacios y más era lo que luchaban por la pelota en el medio del campo. México tuvo poco ímpetu pese a ser el local y Corea del Sur no fue nada parecida a la que desarrolló un gran juego colectivo en el debut ante República Checa. 

Julián Quiñones lo intentó al 20’ con un cabezazo cruzado que el portero Seung-Gyu atrapó sin mucha complejidad. Son Heung-Min tuvo una tras desbordar y picársela al portero, pero la acción fue invalidada por fuera de juego. Los abucheos retumbaron en el campo por lo espeso que estaba el partido. Nulas emociones.

México y Corea del Sur siguieron con la misma actitud en el complemento, pero el Tri se mostró un poco mejor e incluso consiguió el tanto como caído del cielo, literalmente.

Lea aquí: Canadá aplasta a Catar y colidera el Grupo B del Mundial junto con Suiza

Solo cinco minutos habían pasado del segundo tiempo y los mexicanos no se tuvieron que esforzar para ponerse en ventaja. Al intentar guardar una pelota por los aires, el portero Kim Seung-Gyu tropezó con su compañero, cayó y perdió control del esférico; Luis Romo (50′) estuvo atento y mandó el balón al fondo de la red. Una ventaja inesperada en un duelo que parecía de 0-0.

México se animó más con la pelota y manejó con el empuje de su gente, que bajo el canto de ‘Cielito Lindo’ animaba. Parón para hidratación y los anfitriones pudieron sentenciar el duelo con dos oportunidades posteriores. Quiñones mandó un centro cruzado a Raúl Jiménez; este mató la pelota con su pierna derecha, encaró y remató sin ángulo. El portero surcoreano reaccionó y salvó lo que era el 2-0 en el 75′. Diez minutos más tarde, Obed Vargas disparó de larga distancia y Gyu se estiró para sacar el segundo mexicano. 

Ya sobre el final, Corea tuvo una que pudo significar el empate. Hyun-jun cabeceó un gran centro cruzado y sobre la línea Raúl Rangel tapó en dos oportunidades lo que era la igualdad. Partido decepcionante, pero tres puntos valiosos para los mexicanos.

Próximos partidos de México y Corea del Sur en el Mundial

México se enfrentará a República Checa y Corea del Sur se medirá a Sudáfrica en la última jornada de la fase de grupos. Ambos partidos se disputarán simultáneamente el miércoles 24 de junio.

Tomado de El Universal.

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