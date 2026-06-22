Un pupitre vacío por la guerra: la historia de Dilan, el niño que murió en un ataque con dron en Tibú

Hoy, un pupitre de la escuela de la vereda Cuatro Ranchos, en el corregimiento La Gabarra de Tibú, permanecerá vacío. Los estudiantes de cuarto grado lloran la partida de su compañero Dilan Jesús, quien murió tras un ataque con dron perpetrado por un grupo armado ilegal. Ayer, su cuerpo era velado en una funeraria de Cúcuta.

El hecho ocurrió el jueves pasado en la vereda La 42, en el kilómetro 25 de la vía que comunica al corregimiento con el casco urbano de Tibú. El ataque también dejó heridas por esquirlas a Vergenith Rueda Paredes, de 17 años; Jhoana Cuadros, de 37; Jairo Lobo Ropero, de 40, padre del menor fallecido; y a la pequeña Clibel María Pérez Lobo.

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La familia organizó una colecta para cubrir los gastos funerarios del niño, iniciativa que reflejó la solidaridad de la comunidad nortesantandereana, según expresó Jairo Lobo, quien agradeció la ayuda recibida.

“La gente ha colaborado mucho, bendito sea el nombre de Jesús. Ya terminamos de recoger el dinero para darle cristiana sepultura a mi hijo este lunes. Ya nos entregaron su cuerpo”, dijo Lobo.

Instalaban una antena

El momento de terror que vivió esta familia campesina ocurrió hacia las 5:00 de la tarde del jueves 18 de junio. Jairo Lobo y su cuñado instalaban una antena satelital para mejorar la señal de televisión y no perderse algunos partidos del Mundial de Fútbol.

“Estábamos todos reunidos colocando una antena satelital de DirecTV para ver televisión. En ese momento llegó ese aparato con la bomba. La señora salió de la casa con la niña, pero de un momento a otro soltó la carga. El niño salió y eso explotó. Lamentablemente, mi hijo se nos fue”, relató el padre.

Lobo manifestó que su hijo era un niño alegre, amante del fútbol y disciplinado con sus estudios.

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Asimismo, aclaró que su sobrina continúa recuperándose, pese a que durante la tarde del domingo circularon en redes sociales versiones falsas sobre su fallecimiento en el centro asistencial.

El tibuyano señaló que, después de las honras fúnebres de Dilan Jesús, esperan reunirse con las autoridades para conocer qué tipo de ayuda recibirán, ya que perdieron prácticamente todo debido a que la vivienda quedó destruida.

Las imágenes captadas tras la explosión reflejan la magnitud de la tragedia: montones de escombros, techos destrozados y láminas de zinc colgando de las pocas estructuras que permanecieron en pie.

Los gritos y el llanto de los familiares también quedaron registrados cuando las víctimas fueron trasladadas en un camión hacia el hospital de Tibú. La explosión, además, causó daños materiales en otras viviendas, un establecimiento comercial y una iglesia cristiana de la comunidad.

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¿Quién es el responsable?

Han pasado cuatro días desde el ataque y, hasta ayer, ni el Eln ni las disidencias de las Farc se habían atribuido la acción. Mientras tanto, la población civil continúa atrapada en medio de una guerra que sigue cobrando víctimas inocentes.

No obstante, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, responsabilizó al Frente 33 del atentado. “Aquí se confirma una vez más el desprecio por la vida de estas personas”, manifestó.

El ataque ocurrió pocas horas antes del asesinato del dirigente comunal Israel Quintero Arévalo, presidente de Asojuntas de Tres Bocas, quien fue atacado en el sector El Balancín de la vereda P30.

Hasta el 9 de junio de este año, la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos (Corporeddeh) había documentado más de 60 ataques con drones en la región desde 2025.

Estos hechos han dejado 75 víctimas, entre ellas al menos seis civiles fallecidos y 21 heridos, así como ocho integrantes de la Fuerza Pública muertos y 27 lesionados.

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