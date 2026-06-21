Otra tragedia vial enluta a Ocaña: joven murió y su madre resultó gravemente herida

Este viernes, Ocaña volvió a vestirse de luto. Apenas horas después del sepelio de Adrián Arturo González Galvis y tras otro accidente de motocicleta en la vía que conduce a Aguachica (Cesar), a la altura del sector Los Columpios, los habitantes recibieron una nueva y dolorosa noticia. Otro vecino había muerto en el mismo punto y en circunstancias similares.

Davis Motta, quien vivía en el barrio Cristo Rey de Ocaña, conducía un camión tipo turbo o cava y se movilizaba en compañía de su madre, Nidia Acosta, cuando impactó contra la parte trasera de una tractomula en Los Columpios.

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La colisión fue tan fuerte que la cabina del vehículo, del lado del conductor, quedó completamente destruida.

Los paramédicos que atendieron la emergencia no pudieron hacer nada por Motta, pues su muerte fue casi inmediata. Por su parte, Acosta fue trasladada a un centro asistencial de Aguachica y su pronóstico es reservado.

A través de redes sociales, los habitantes del municipio, especialmente sus amigos, expresaron su dolor.

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“Todavía resuena en mi mente tu alegría, tu forma de saludar, tu corazón noble y esa manera tan tuya de vivir sin guardar resentimientos ni odio hacia nadie. Eras una persona sencilla, de buen corazón, siempre dispuesta a compartir una sonrisa”, escribió Isidro Castrillón.

Junior Villamizar, otro de sus allegados, envió un mensaje de condolencias a la familia Motta Acosta y elevó una oración “al Todopoderoso para que les conceda la fortaleza, la paz y la resignación necesarias para afrontar esta irreparable pérdida”.

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“Davis, por qué la vida nos hace estas jugadas. Descansa en la paz del Señor Jesús. Nunca olvidaremos al ser humano que fuiste”, expresó Henry Carrascal.

Wilfrey Guerrero, por su parte, se mostró desconcertado por las tragedias tan seguidas: “Ayer (jueves), Adrián; y ahora me entero de lo de Davis. Qué tristeza me da la partida de estos dos amigos. Motta, Dios te reciba en su santo reino. ¡Descansa en paz, amigo!”, señaló.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las causas exactas del accidente. No se descartan una falla mecánica o un microsueño como posibles factores del siniestro vial.

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