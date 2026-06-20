Un violento choque truncó la vida de Camilo, el joven estudiante de enfermería que murió en La Ye de Astilleros, El Zulia

Con globos blancos y en medio de una caravana, familiares y amigos de Juan Camilo Jaimes Bayona recibieron anoche su cuerpo en el sector de Pedregales para acompañarlo en el recorrido fúnebre hasta La Ye de Astilleros, en El Zulia, tierra que lo vio nacer.

La vida del joven, considerada prometedora por quienes lo conocían, se truncó de manera repentina en la tarde del pasado jueves, 18 de junio, cuando sufrió un grave accidente de tránsito en la vía que comunica a Astilleros con el municipio de Sardinata.

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Juan Camilo se movilizaba en una motocicleta Suzuki GN roja, de placa venezolana AF4G32G, cuando se vio involucrado en un fuerte choque frontal, al parecer con una volqueta.

El accidente ocurrió hacia las 4:00 de la tarde. La fuerza del impacto destruyó gran parte de la motocicleta, cuya rueda delantera terminó desprendida y esparcida entre los restos que quedaron sobre la carretera.

Las autoridades y organismos de emergencia llegaron al lugar para atender la situación, pero las lesiones sufridas por el joven resultaron fatales. Su fallecimiento se produjo en el sitio del accidente.

Poco después llegaron sus familiares, quienes protagonizaron escenas de profundo dolor al conocer la tragedia. Entre lágrimas y abrazos, permanecieron junto al cuerpo abrazándolo mientras las autoridades adelantaban las diligencias correspondientes.

Posteriormente, el cadáver fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, en Cúcuta, donde se realizaron los procedimientos judiciales y forenses de rigor.

Tras culminar estos trámites durante la jornada de ayer, el cuerpo fue entregado a sus seres queridos en horas de la noche para darle el último adiós.

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