No para el temor en el Catatumbo, niño murió tras atentado con drones explosivos en Tibú

El kilómetro 25 de la vía que comunica a Tibú con el corregimiento de La Gabarra se ha convertido esta semana en escenario de enfrentamientos entre grupos armados ilegales. En medio de las confrontaciones, una de las tácticas que más ha afectado a la población civil son los ataques con drones cargados con explosivos.

En la mañana de ayer se registró, 19 de junio, en pocas horas, un segundo ataque con estas aeronaves en ese sector rural de Tibú, dejando un saldo trágico. Un menor de edad, de aproximadamente 14 años, perdió la vida.

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Según la información preliminar, un dron equipado con una granada cayó sobre una vivienda, afectando a toda una familia. Además del fallecimiento del menor, otras cinco personas resultaron heridas: tres adultos, un adolescente de 17 años y un bebé de apenas dos años.

Los lesionados fueron auxiliados por miembros de la comunidad y trasladados a centros asistenciales, donde recibieron atención médica.

Un día antes, la vivienda de un pastor también había sido alcanzada por un ataque similar. En ese hecho resultó herida su esposa.

Asimismo, durante la noche previa se reportaron intensos enfrentamientos armados en la zona, con constantes ráfagas de fusil que mantuvieron en alerta a los habitantes del sector.

La situación de orden público continúa generando preocupación entre las comunidades rurales, que permanecen expuestas a los riesgos derivados de las confrontaciones entre los grupos armados que disputan el control del territorio.

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