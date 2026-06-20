Dos ocañeros fallecidos en accidentes de tránsito en Aguachica, Cesar

En cuestión de horas, el luto se apoderó de distintos sectores de Ocaña, luego de que dos hijos de esta tierra fallecieran con pocas horas de diferencia tras sufrir graves accidentes de tránsito en Aguachica, Cesar.

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A poco más de 50 kilómetros de su ciudad natal, el ocañero Adrián Arturo González Galvis perdió la vida en un siniestro vial que involucró tres vehículos. Él, quien se movilizaba en motocicleta, llevó la peor parte.

En el barrio Nueva España, de Ocaña, donde residía el hombre de 35 años, familiares y vecinos lamentan su partida mientras esperan que las autoridades esclarezcan lo ocurrido la noche del pasado miércoles, 17 de junio.

El accidente se registró hacia las 9:50 de la noche en la vía nacional, específicamente en el sector Los Columpios. Allí, González se vio involucrado en un choque en el que también participaron un camión de servicio público y un automóvil Chevrolet Aveo rojo, de placas RDQ-594, que sufrió varios daños en su carrocería.

Las autoridades de tránsito llegaron al lugar y encontraron una escena desoladora. La motocicleta del ocañero permanecía tendida sobre la carretera, prácticamente destruida y con partes desprendidas, mientras que el cuerpo de la víctima quedó varios metros más adelante.

Las primeras indagaciones permitieron establecer que, al parecer, González habría perdido el control de la motocicleta, chocando inicialmente contra un objeto fijo y, posteriormente, colisionando con los otros dos vehículos involucrados.

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