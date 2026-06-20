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Dos ocañeros fallecidos en accidentes de tránsito en Aguachica, Cesar
Adrián Arturo González Galvis y José Naín Sanjuán Ballesteros murieron con pocas horas de separación.
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jhonatanalexanderop
Ocañeros Fallecidos Cesar
La opinión
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Sábado, 20 de Junio de 2026

En cuestión de horas, el luto se apoderó de distintos sectores de Ocaña, luego de que dos hijos de esta tierra fallecieran con pocas horas de diferencia tras sufrir graves accidentes de tránsito en Aguachica, Cesar.

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A poco más de 50 kilómetros de su ciudad natal, el ocañero Adrián Arturo González Galvis perdió la vida en un siniestro vial que involucró tres vehículos. Él, quien se movilizaba en motocicleta, llevó la peor parte.

En el barrio Nueva España, de Ocaña, donde residía el hombre de 35 años, familiares y vecinos lamentan su partida mientras esperan que las autoridades esclarezcan lo ocurrido la noche del pasado miércoles, 17 de junio.

El accidente se registró hacia las 9:50 de la noche en la vía nacional, específicamente en el sector Los Columpios. Allí, González se vio involucrado en un choque en el que también participaron un camión de servicio público y un automóvil Chevrolet Aveo rojo, de placas RDQ-594, que sufrió varios daños en su carrocería.

Las autoridades de tránsito llegaron al lugar y encontraron una escena desoladora. La motocicleta del ocañero permanecía tendida sobre la carretera, prácticamente destruida y con partes desprendidas, mientras que el cuerpo de la víctima quedó varios metros más adelante.

Las primeras indagaciones permitieron establecer que, al parecer, González habría perdido el control de la motocicleta, chocando inicialmente contra un objeto fijo y, posteriormente, colisionando con los otros dos vehículos involucrados.

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Accidente José Naín Sanjuán

¿Un conductor ebrio?

En el segundo caso, la familia de José Naín Sanjuán Ballesteros permanece atenta al avance de las investigaciones para determinar las responsabilidades en el accidente que le costó la vida.

Borracho irresponsable, nos quitaste a mi hermano. Pagó fue mi hermano por tu culpa”, escribió en redes sociales una hermana del ocañero tras confirmarse su fallecimiento.

La muerte de José no fue inmediata. El hombre permaneció durante cuatro días en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), luchando por su vida mientras sus seres queridos se aferraban a la esperanza de su recuperación.

Sin embargo, el pasado jueves, 18 de junio, en horas de la mañana, falleció en la Clínica de Alta Complejidad de Aguachica. Las graves lesiones sufridas en el accidente terminaron siendo irreversibles.

El siniestro quedó registrado por cámaras de seguridad. En las imágenes se observa cómo José se desplazaba en motocicleta junto a su esposa y su hija, cuando otra moto, en la que viajaba una pareja, habría invadido el carril contrario, provocando una fuerte colisión frontal.

Familiares de la víctima sostienen que el conductor de la otra motocicleta presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol y han solicitado a las autoridades que esclarezcan plenamente los hechos.

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