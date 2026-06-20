Imprudencia vial provocó una tragedia familiar en la avenida Camilo Daza, de Cúcuta

Las reiteradas quejas y advertencias de la comunidad por las altas velocidades a las que transitan algunos vehículos por la avenida Camilo Daza parecen no haber surtido efecto en una vía que continúa sumando accidentes de tránsito a su historial.

La más reciente víctima mortal fue Brayan Omar Rincón Rodríguez, quien falleció tras verse involucrado en un accidente cuando se movilizaba en una motocicleta Suzuki GN azul. El siniestro habría ocurrido luego de una presunta imprudencia vial de un motocarga, al mediodía de ayer, 19 de junio.

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El hecho se registró hacia las 12:00 del mediodía, frente a la antigua plaza de toros. Según las primeras versiones, el motocarga habría ingresado a la vía sin respetar una señal de pare, provocando una colisión con la motocicleta en la que se desplazaban Brayan y su hermano.

Tras el impacto, ambos ocupantes salieron expulsados hacia un costado de la carretera. Brayan cayó sobre el andén, mientras que el conductor del motocarga detuvo su marcha y la motocicleta quedó tendida en medio de la vía.

Testigos se acercaron de inmediato para prestar ayuda y alertaron a las autoridades y organismos de socorro. Una ambulancia llegó pocos minutos después para atender a los lesionados. Sin embargo, poco tiempo más tarde se confirmó el fallecimiento de Rincón Rodríguez debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Su hermano fue trasladado de urgencia a un centro asistencial de la ciudad, donde permanece bajo observación médica.

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Al lugar acudieron agentes de la Secretaría de Movilidad de Cúcuta, quienes acordonaron la zona y restringieron parcialmente el tránsito mientras adelantaban las primeras labores de investigación.

De acuerdo con algunos testigos, el motocarga habría sido el vehículo que cometió la maniobra que desencadenó el accidente. No obstante, las autoridades continúan recopilando evidencias y revisando cámaras de seguridad cercanas para establecer con precisión las circunstancias del hecho.

De la víctima se conoció que en algún momento prestó servicio como auxiliar de Policía. Tenía 23 años y su fallecimiento no solo enluta a su familia y amigos, sino que también reabre el debate sobre la seguridad vial en la avenida Camilo Daza, donde los reductores de velocidad y los operativos de control no han logrado disminuir significativamente la accidentalidad.

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