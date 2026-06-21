La Negra tenía casa por cárcel en Cúcuta y vendía droga para La Familia P

En Cúcuta, las autoridades no solo asestaron un golpe al microtráfico de drogas, sino que también debilitaron a la peligrosa banda de Ever Carreño, alias Porras, quien se encuentra actualmente en prisión, al capturar a dos de sus presuntos integrantes.

Uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), realizaron un allanamiento en una vivienda del conjunto residencial Torres de los Estoraques, donde capturaron en flagrancia a María Ysabel Rojas Gutiérrez, alias La Negra, y a Francisco José Durán Carrascal.

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El coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), informó que durante el operativo se desarticuló un expendio de drogas de la estructura La Familia P e incautaron cigarrillos y dosis de marihuana, clorhidrato de cocaína, base de coca y heroína.

El material estupefaciente estaba listo para su comercialización y tendría un avalúo cercano a los 5.690.000 pesos. Además, fueron incautados dos teléfonos celulares que, presuntamente, eran utilizados para coordinar la actividad ilícita.

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“Los hoy capturados registran un amplio prontuario por los delitos de hurto de automotores, hurto calificado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Además, La Negra cuenta con medida de detención domiciliaria por un homicidio ocurrido el 17 de mayo de 2024 en el barrio Los Olivos de Cúcuta”, agregó Ojeda.

El coronel destacó que esta mujer estaría vinculada como coautora del asesinato de Cirilo Mojica Leal, quien fue atacado cuando esperaba, bajo un árbol y a pocos metros de su vivienda, a un niño que le llevaba una gaseosa. En ese momento, un sujeto en motocicleta se le acercó y le disparó en al menos tres ocasiones.

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De acuerdo con las investigaciones de la Policía, los capturados estarían vinculados a la distribución de sustancias estupefacientes en este sector de la ciudad.

La Negra, Durán y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Un juez con función de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

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