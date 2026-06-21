Ni siquiera lo dejaron reaccionar: familia de domiciliario asesinado en Cúcuta clama justicia

Un solo disparo en el pecho bastó no solo para arrebatarle la vida a un hombre trabajador, sino también para dejar huérfano de padre a un niño de 11 años, a unos padres desconsolados por la muerte de su hijo menor y a toda una familia marcada por la tragedia.

Además, el asesinato de Michael Steven Villamil Ortega, de 32 años y conocido cariñosamente como Panjito, ocurrido la tarde del viernes en el centro de Cúcuta, causó consternación entre el gremio de mensajeros y domiciliarios, al que pertenecía.

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En medio del llanto, una de sus hermanas contó que Michael trabajaba junto a sus padres en un taller de costura y que, desde el año pasado, también se dedicaba a realizar domicilios para obtener ingresos adicionales.

“Él era muy tranquilo y relajado. Éramos nosotros, como familia, quienes, por toda esta situación de inseguridad que atraviesa la ciudad, le decíamos que tuviera mucho cuidado; que si algún día, ¡Dios no lo quisiera!, pasaba algo así, entregara todo lo que le pidieran”, manifestó.

El menor de cinco hermanos tenía una gran motivación para trabajar: su hijo. Y precisamente eso es lo que más le duele hoy a su familia. Aunque compartía con el niño principalmente los fines de semana, siempre fue un padre ejemplar. De hecho, el menor se encontraba esos días en la casa de Villamil para disfrutar junto a él de las vacaciones escolares.

“Él era muy servicial, alegre y pacífico. Cuando se le pedía un favor, siempre estaba dispuesto a ayudar. Estaba trabajando, esperando para entregar un pedido. Estaba ahí, junto a su moto, cuando ocurrió todo”, relató su hermana.

No hubo forcejeo con el asesino

Panjito se encontraba estacionado en la avenida 5, entre calles 5 y 6, del barrio Latino. Eran poco después de las 6:00 de la tarde del viernes cuando, a escasos metros, un pistolero apareció y atacó al conductor de un vehículo.

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Al parecer, el delincuente no logró cumplir su objetivo y, al intentar escapar, vio la motocicleta del domiciliario. Inicialmente trascendió que hubo un forcejeo entre Michael Steven y el sicario por las llaves del vehículo, por lo que este le disparó y luego se llevó la moto.

Las imágenes que circularon en redes sociales tras el crimen mostraban a la víctima tendida sobre el asfalto, de medio lado y con la ropa ensangrentada. Panjito vestía su uniforme de domiciliario y llevaba un bolso terciado en la espalda. Su muerte ocurrió prácticamente de manera instantánea.

El asesinato de Michael Villamil ocurrió en el centro de Cúcuta, luego de que un sicario fallara en el ataque contra una familia. Dos motos y un arma de fuego fueron incautados. Foto: Mecuc

Sin embargo, la hermana de la víctima aseguró que nunca existió tal forcejeo. “Ni siquiera lo dejaron reaccionar. El tipo simplemente le disparó, le quitó la moto y se la llevó porque lo estaban persiguiendo”, afirmó.

La mujer agregó que fue uno de los compañeros de trabajo de Villamil quien llamó a la familia para informarles de la tragedia. “A dos tipos, los presuntos autores del hecho, los capturaron cerca de acá, de la casa”, señaló.

Ataque contra un niño y sus padres

De acuerdo con las investigaciones preliminares de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), la rápida reacción de los uniformados de la Estación Centro y del Distrito N.° 1 permitió frustrar la huida de los responsables y lograr la aprehensión de un adolescente, presuntamente vinculado al homicidio.

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El coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, comandante de la Mecuc, informó que el joven sería el responsable de un ataque con arma de fuego contra un vehículo en el que se movilizaban dos adultos y un menor de edad. Según explicó, en medio de la persecución policial, el sospechoso abandonó la motocicleta negra en la que se desplazaba y luego hurtó a mano armada la moto de Villamil para continuar su fuga.

“Rechazamos de manera categórica y con total contundencia este acto criminal que hoy enluta a una familia cucuteña. La reacción de nuestros uniformados fue inmediata y efectiva: protegimos la vida de un niño de 6 años y de sus padres”, indicó Ojeda.

El coronel manifestó que Villamil “se opuso al hurto de su moto”. Asimismo, resaltó que la institución desplegó todas sus capacidades investigativas y trabajará de manera articulada con las autoridades competentes para que los responsables respondan ante la justicia.

Durante el procedimiento fueron incautados un arma de fuego, munición y dos motocicletas, elementos que quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

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