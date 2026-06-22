Norte de Santander ratificó su voto de confianza por ‘El Tigre’

Una vez más, Norte de Santander fue clave en la elección del presidente de la República, al consolidar el mayor porcentaje de los votos, a nivel nacional, a favor del proyecto del candidato de la derecha, Abelardo de la Espriella.

Al igual que en la primera vuelta del 31 de mayo, los simpatizantes del abogado y empresario rugieron con fuerza para empujar a ‘El Tigre’ a la victoria y consolidaron una significativa votación.

De acuerdo con los resultados del preconteo, en el departamento 602.652 ciudadanos depositaron su voto de confianza por De la Espriella, lo que le representó un 76,56 % de los 793.034 que ayer se depositaron en las urnas en esta zona del país.

Su directo rival, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, consiguió 174.152 votos, equivalentes al 22,12 %.

En la primera vuelta presidencial Norte de Santander ya se había manifestado en contra de seguir bajo la batuta de un gobierno de izquierda y de forma contundente le dio su apoyo al aspirante de Defensores de la Patria: 519.161 votos (70,61 %).

En Cúcuta, igualmente, los ciudadanos confirmaron su respaldo por el candidato de la derecha y de los 390.453 votantes que acudieron a ejercer su derecho en los diferentes centros de votación, 306.536 (79,05 %) lo hicieron por Abelardo de la Espriella. Iván Cepeda sumó en la capital del departamento 76.069 votos, es decir, un 19,61 %. Al igual que en la región, la votación también creció con relación a la primera vuelta.

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Según la información preliminar entregada por la Registraduría Nacional, y a falta de dos mesas por informar, el electo presidente se alzó con la victoria en 35 de los 40 municipios de Norte de Santander.

En esta oportunidad, Iván Cepeda logró arrebatarle el mayor número de los votos en Convención, que en la primera vuelta habían sido para el aspirante de la derecha. En este municipio, el también senador del Pacto Histórico pasó de conseguir 2.594 votos (41,24 %) el 31 de mayo, a 4.036 en la contienda de este domingo (50,66 %). De la Espriella, sumó algunos votos más, pero no le fueron suficientes para conservar la votación mayoritaria en esta localidad del Catatumbo.

Los otros cuatro municipios en donde el aspirante de la izquierda mantuvo su votación fueron: Teorama (6.016 votos/84,62 %), El Tarra (6.586 votos/81 %), San Calixto (4.409 votos/87,63 %) y Hacarí (3.043 votos/69,42 %).