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Norte de Santander ratificó su voto de confianza por ‘El Tigre’
El departamento, nuevamente, fue el que más votos le aportó a la victoria de Abelardo de la Espriella, en todo el país, porcentualmente hablando.
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jdaza
Norte de Santander ratificó su voto de confianza por ‘El Tigre’
Lucy Araque
Lucy Araque
Lunes, 22 de Junio de 2026

Una vez más, Norte de Santander fue clave en la elección del presidente de la República, al consolidar el mayor porcentaje de los votos, a nivel nacional, a favor del proyecto del candidato de la derecha, Abelardo de la Espriella.

Al igual que en la primera vuelta del 31 de mayo, los simpatizantes del abogado y empresario rugieron con fuerza para empujar  a ‘El Tigre’ a la victoria y consolidaron una significativa votación.

De acuerdo con los resultados del preconteo, en el departamento 602.652 ciudadanos depositaron su voto de confianza por De la Espriella, lo que le representó un 76,56 % de los 793.034 que ayer se depositaron en las urnas en esta zona del país.

Su directo rival, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, consiguió 174.152 votos, equivalentes al 22,12 %.

En la primera vuelta presidencial Norte de Santander ya se había manifestado en contra de seguir bajo la batuta de un gobierno de izquierda y de forma contundente le dio su apoyo al aspirante de Defensores de la Patria: 519.161 votos (70,61 %).

En Cúcuta, igualmente, los ciudadanos confirmaron su respaldo por el candidato de la derecha y de los 390.453 votantes que acudieron a ejercer su derecho en los diferentes centros de votación, 306.536 (79,05 %) lo hicieron por Abelardo de la Espriella. Iván Cepeda sumó en la capital del departamento 76.069 votos, es decir, un 19,61 %. Al igual que en la región, la votación también creció con relación a la primera vuelta.

Lea: Abelardo ganó, Cepeda el que más creció y la participación ciudadana fue histórica

Según la información preliminar entregada por la Registraduría Nacional, y a falta de dos mesas por informar, el electo presidente se alzó con la victoria en 35 de los 40 municipios de Norte de Santander.

En esta oportunidad, Iván Cepeda logró arrebatarle el mayor número de los votos en Convención, que en la primera vuelta habían sido para el aspirante de la derecha. En este municipio, el también senador del Pacto Histórico pasó de conseguir 2.594 votos (41,24 %) el 31 de mayo, a 4.036 en la contienda de este domingo (50,66 %).  De la Espriella, sumó algunos votos más, pero no le fueron suficientes para conservar la votación mayoritaria en esta localidad del Catatumbo.

Los otros cuatro municipios en donde el aspirante de la izquierda mantuvo su votación fueron: Teorama (6.016 votos/84,62 %), El Tarra (6.586 votos/81 %), San Calixto (4.409 votos/87,63 %) y  Hacarí (3.043 votos/69,42 %).

 

De acuerdo con los resultados del preconteo, en el departamento 602.652 ciudadanos depositaron su voto de confianza por De la Espriella

Norte de Santander, en la mira del nuevo presidente

El sábado anterior a las elecciones, durante su última entrevista como candidato, Abelardo de la Espriella ratificó el especial interés que tiene por Norte de Santander y anunció que su gobierno diseñará un plan especial fronterizo para recuperar la economía de este departamento.

“Norte de Santander ha padecido el desastre del comunismo, del chavismo en Venezuela, por eso el régimen nunca ganó en Norte de Santander, porque ellos conocen de primera mano lo que significa el cáncer del comunismo y nos ha respaldado masivamente”, dijo el entonces aspirante.

De la Espriella abogó por que el vecino país pronto encuentre la democracia total, pues dijo que es fundamental para Colombia. “El mejor plan de desarrollo para Colombia es que Venezuela entre en democracia porque nos vamos a convertir en los primeros socios comerciales de ese país”, aseguró. 

Lea: Alcalde de Cúcuta y gobernador de Norte de Santander felicitan a Abelardo de la Espriella

En febrero pasado, durante una visita a Cúcuta, el aspirante de Defensores de la Patria también  les presentó a los nortesantandereanos una propuesta centrada en una ofensiva frontal contra las organizaciones criminales, el narcotráfico, la corrupción y la extorsión, en la que contempla fortalecer la cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos e Israel.

Imagen eliminada.

Además, anunció operaciones dirigidas a retomar territorios dominados por grupos narcoterroristas, entre ellos el Catatumbo, mediante acciones militares, bombardeos contra campamentos ilegales, erradicación manual y fumigación con drones para eliminar cultivos ilícitos. A esto se sumaría un plan de sustitución productiva.

Más participación

Como en el resto del país, la participación de los ciudadanos en esta región fue masiva en la jornada de este domingo, pese a que muchos cucuteños y nortesantandereanos decidieron viajar al Mundial de fútbol o se encuentran disfrutando con sus familias del receso escolar de mitad de año.

En esta segunda vuelta, el número de votantes en esta región subió a 793.034 (57,92%), 51.318 más que en la primera vuelta del 31 de mayo.

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