Reconoceremos el resultado final del escrutinio: Iván Cepeda dice que impugnarán 33.000 mesas

Con un mensaje a la masiva impugnación y a la movilización, el candidato presidencial Iván Cepeda se pronunció ante los resultados presentados por la Registraduría que dieron ganador a Abelardo de la Espriella en el preconteo conocido este domingo.

Desde el Centro de eventos Royal Center en la ciudad de Bogotá, el candidato inicio su discurso exaltando los más de doce millones de votos que lo apoyaron y destacando la estrecha diferencia que se presentó en las elecciones realizadas este domingo. Sin embargo, ante la virtual victoria de su rival, el candidato anunció que desde este lunes se iniciarán las impugnaciones de más de 30.000 mesas por presuntas irregularidades que se presentaron.

"El preconteo que se ha realizado lo reconocemos como un dato que es aun no oficial ni vinculante, Reconocemos un primer resultado, pero informamos que nuestros testigos en decenas y miles de abogados impugnarán 33 mil mesas en todo el país", Señaló.

En esta línea, lanzó el llamado a su dispositivo de vigilancia electoral "que esté atento al escrutinio de cada una de esas mesas, las actas y sus resultados" para revisar cada una de las presuntas irregularidades.

Lea además: Líderes políticos nacionales reaccionan a los resultados de la segunda vuelta presidencial en Colombia

Incluso, insistió en su mensaje de que se inicia la impugnación y la movilización" ante los resultados que ahora lo dejan en segundo lugar de esta lucha por llegar a la Casa de Nariño, aunque abrió la puerta a la negociación con la otra mitad de los colombianos, que apoyaron a Abelardo de la Espriella. Aseguró que con su grupo político se puede negociar, pero no se le puede imponer por la fuerza.

Frente a lo que sigue, Cepeda aseguró que una vez se den los escrutinios y sus resultados finales con las verificaciones correspondientes, si aceptarán el resultado final que elegirán al próximo presidente de la Republica.

Las críticas contra De la Espriella

El candidato presidencial señaló en sus declaraciones sus agradecimientos a su formula vicepresidencial Aida Quilcué, a los congresistas y a los distintos grupos sociales que votaron por él en las elecciones de segunda vuelta. No obstante, arremetió duramente contra de la Espriella al cuestionar su forma como realizó la campaña presidencia.

"No hemos recurrido a la mentira, al disfraz, a la propaganda sucia, a la inteligencia artificial. No hemos vendido un producto ni hemos hecho alianzas corruptas que compraron la conciencia de los ciudadanos a través del trafico de votos", cuestionó Cepeda.

Y agregó que "nuestra campaña si es limpia, transparente y con recursos sacados de nuestro propio bolsillo

Incluso, cuestionó que la campaña del candidato de derecha haya pedido a gobiernos extranjeros a interferir en estas elecciones. Esto luego de los mensajes de los presidentes Trump, Milei y Novoa en favor de Abelardo de la Espriella.

Pese a la virtual derrota, Iván Cepeda insistió en que el Pacto Histórico sigue siendo una fuerza en Colombia", por lo que le envió un mensaje al futuro gobierno en caso de no ganar y es el de aumentar la movilización para no dejarse imponer por la fuerza los intereses políticos del nuevo jefe de estado que llegue a la Casa de Nariño.