Expresidentes Uribe y Duque celebran la victoria de Abelardo de la Espriella en el preconteo

Los expresidentes Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque enviaron su mensaje de felicitación a Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de la República.



Con más del 99% de las mesas informadas que dejan una ventaja a Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda con una diferencia de mas de 249.000 votos, ambos expresidentes se pronunciaron al respecto.



El primero en pronunciarse fue Álvaro Uribe Vélez, quien envió su mensaje de felicitación al candidato derechista y su formula vicepresidencial por el resultado de estas elecciones.



"Ganaron el doctor Abelardo de la Espriella y el doctor José Manuel Restrepo a Iván Cepeda que tuvo el apoyo de la campaña ilegal del gobierno de Gustavo Petro, la compra de votos y la imposición de los grupos narcoterroristas que obligaron a muchas comunidades a votar por Cepeda", señaló.



A través de su cuenta de x, el exmandatario señaló su confianza con de la Espriella para el mandato del país, criticando al presidente Petro.

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"Estamos seguros que el doctor De la Espriella hará un gobierno de recuperación democrática, útil para todos los colombianos. No podemos permitir más trampas del Petro-Chavismo", concluyó en su mensaje. Por su parte, el expresidente Iván Duque también expresó sus felicitaciones a de la Espriella por los resultados obtenidos este domingo en las urnas.



Señaló Duque su apoyo al que sería el nuevo presidente de Colombia, deseándole "éxito en su gestión" y felicitando a la Registraduría "por unas elecciones libres y transparentes".



Por el lado de la izquierda insisten en que no reconocen los resultados de estos escrutinios, principalmente del presidente Gustavo Petro, quien hizo un llamado a impugnar las elecciones y esperar hasta el veredicto de los jueces ante la revisión de los votos.

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