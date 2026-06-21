Petro denuncia formularios E-14 sin firmas y pide esperar los escrutinios para definir al presidente

El presidente Gustavo Petro denunció este domingo presuntas irregularidades en algunos formularios E-14 publicados por la Registraduría Nacional y reiteró que el resultado definitivo de las elecciones presidenciales deberá ser establecido mediante los escrutinios oficiales.

A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró que recibió reportes de "testigos digitales" sobre formularios que, presuntamente, estarían siendo cargados al sistema sin las firmas de los jurados de votación.

"Está subiendo la Registraduría formularios E-14 sin firmas de jurados. Esas mesas deben ser de inmediato impugnadas. Es estricto que los formularios E-14 vayan firmados por los jurados", escribió Petro.

Posteriormente, el jefe de Estado se refirió al estrecho margen reflejado en el preconteo y sostuvo que ninguno de los candidatos puede ser proclamado presidente con base en esos resultados preliminares.

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"Con los mismos datos de la Registraduría, el resultado de preconteo en este momento es 49,3 por Abelardo y 49 por Cepeda. No se puede proclamar ninguno presidente", afirmó.

Petro insistió en que serán los escrutinios los que determinen oficialmente quién ocupará la Casa de Nariño durante el periodo 2026-2030.

"Es el escrutinio el que determina quién es el presidente. Obedezco a los jueces", manifestó.

El mandatario también hizo un llamado a la tranquilidad de la ciudadanía y señaló que la estrecha votación refleja una profunda división política en el país.

"Tranquilidad entre la ciudadanía por favor. La realidad nos da un país partido por la mitad, e injerencia extranjera quitándonos la libertad", expresó.

Finalmente, consideró que el escenario que dejan las urnas obliga a buscar consensos políticos para garantizar la estabilidad institucional y la paz.

"Se impone un acuerdo nacional si queremos mantener la patria y la paz en los años por venir", concluyó.

Las declaraciones del presidente se producen mientras la Registraduría Nacional reporta un avance del 99,70 % de las mesas informadas. De acuerdo con el más reciente boletín del preconteo, Abelardo de la Espriella obtiene 12.927.006 votos (49,65 %), frente a los 12.681.268 sufragios (48,71 %) alcanzados por Iván Cepeda.

Aunque el preconteo mantiene a De la Espriella al frente de la contienda y lo perfila como el nuevo presidente de Colombia, el resultado oficial deberá ser certificado mediante los escrutinios electorales, proceso que tiene validez jurídica y permitirá la declaratoria formal del ganador de la segunda vuelta presidencial.