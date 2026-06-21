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¡Se cierran las urnas! Colombia entra en las horas decisivas para conocer a su próximo presidente
La jornada electoral concluyó a las 4:00 de la tarde de este domingo. Ahora la atención del país se centra en los resultados que definirán quién llegará a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto.
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dsifontes
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Domingo, 21 de Junio de 2026

A las 4:00 de la tarde de este domingo 21 de junio se cerraron las urnas en todo el territorio nacional, dando por finalizada la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, una jornada en la que más de 41 millones de ciudadanos estuvieron habilitados para elegir al presidente de la República para el periodo 2026-2030.

Desde las 8:00 de la mañana, los puestos de votación abrieron sus puertas bajo la coordinación de la Registraduría Nacional del Estado Civil y el acompañamiento de la Fuerza Pública, en una elección considerada histórica por la alta polarización política y por definir el rumbo que tomará el país durante los próximos cuatro años.

Durante la jornada, los dos candidatos que avanzaron al balotaje, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, ejercieron su derecho al voto e hicieron llamados a la participación ciudadana y al respeto por los resultados electorales.

Puede leer: MOE reporta jornada electoral tranquila, pero advierte irregularidades en puestos de votación

Con el cierre de las mesas comienza ahora el proceso de preconteo de votos, mediante el cual los jurados electorales realizarán el conteo inicial de los sufragios depositados en cada mesa. Los resultados serán transmitidos progresivamente por la Registraduría y permitirán conocer las primeras tendencias de la contienda presidencial.

A diferencia de la primera vuelta, en esta ocasión no existe la posibilidad de una nueva instancia electoral. El candidato que obtenga la mayoría de los votos válidos será proclamado presidente de Colombia para el periodo 2026-2030 y sucederá en el cargo al actual mandatario, Gustavo Petro, cuyo periodo constitucional concluye el próximo 7 de agosto.

La expectativa nacional está centrada en conocer quién ocupará la Casa de Nariño durante los próximos cuatro años, en una elección que ha estado marcada por intensos debates sobre seguridad, economía, empleo, relaciones internacionales y las reformas impulsadas por el actual Gobierno.

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