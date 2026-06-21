Abelardo de la Espriella ya votó en Barranquilla en la segunda vuelta presidencial

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella ya ejerció su derecho al voto en el marco de la segunda vuelta presidencial.

De la Espriella llegó a la Institución Educativa La Enseñanza, en Barranquilla, lugar donde lo recibieron decenas de ciudadanos que lo acompañaron durante su participación democrática.

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Por otro lado, José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo, también hizo presencia en las urnas y votó en el norte de Bogotá.