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Abelardo de la Espriella ya votó en Barranquilla en la segunda vuelta presidencial
El candidato fue recibido por simpatizantes que acompañaron su llegada.
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cesarmuñoz
Abelardo de la Espriella. Foto: Colprensa.
La opinión
La Opinión
Domingo, 21 de Junio de 2026

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella ya ejerció su derecho al voto en el marco de la segunda vuelta presidencial.

De la Espriella llegó a la Institución  Educativa  La Enseñanza, en Barranquilla, lugar donde lo recibieron decenas de ciudadanos que lo acompañaron durante su participación democrática.

Lea aquí: En segunda vuelta hay mucho en juego para Colombia

Por otro lado, José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo, también hizo presencia en las urnas y votó en el norte de Bogotá.

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