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Aquí comienza la Patria Milagro: José Manuel Restrepo celebra la victoria de De la Espriella
El vicepresidente electo reaccionó con entusiasmo a la victoria de Abelardo De la Espriella en segunda vuelta, destacando el inicio de una nueva etapa política que calificó como la “Patria Milagro”.


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dsifontes
JOSE MANUEL RESTREPO
Colprensa
Colprensa
Domingo, 21 de Junio de 2026

José Manuel Restrepo, candidato vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, es el primer vocero de la campaña ganadora de las elecciones este domingo que se pronuncia sobre el resultado de la jornada.

En un breve mensaje de Twitter, Restrepo, exministro de Hacienda, manifestó: “¡Lo lograste, Tigre @ABDELAESPRIELLA! Colombia eligió presidente y se llama Abelardo De La Espriella. Aquí comienza la Patria Milagro”.

Se espera que tanto el nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, como su vicepresidente, José Manuel Restrepo, reciban los resultados de la jornada en Barranquilla, en donde harán un pronunciamiento en las próximas horas. 

Lea aquí:La participación electoral creció 15,71% frente a 2022 y es la máxima votación de la historia

De acuerdo con el más reciente boletín de la Registraduría, con el 99,86% de las mesas escrutadas, De la Espriella obtuvo 12’944.441 votos (49,65%), mientras que Cepeda llegó a 12’697.154 votos (48,70%).

El presidente de la República, Gustavo Petro, ya anunció que no reconocerá ningún ganador, mientras no se conozca el resultado final de los escrutinios.

Se espera que el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, se pronuncie en los próximos minutos sobre el resultado de la jornada de hoy.

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