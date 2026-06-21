Colombia ha demostrado su compromiso con la democracia: registrador nacional

Sobre las 4:00 de la tarde se cerraron oficialmente las urnas de estas elecciones presidenciales de segunda vuelta en todo el país, sonó el himno nacional y los resultados ya comienzan a divulgarse.



Tras el cierre de las urnas, el registrador nacional Hernán Penagos expresó sus felicitaciones a las autoridades electorales y los responsables de la realización de este proceso electoral.



"Se han cerrado las urnas, Colombia ha demostrado su compromiso con la democracia. La ciudadanía ha salido a votar de forma masiva y eso nos da mucho orgullo", señaló.

Lea aquí: Es un deber respetar y reconocer los resultados: mensaje del registrador Hernán Penagos para la jornada de elecciones

Acompañado del procurador, Gregorio Eljach Pacheco; la Defensora del Pueblo, Iris Marín y los presidentes de las Altas Cortes, resaltó la importancia del trabajo articulado para llevar todas las garantías a este proceso electoral.



"En esta oportunidad se han desplegado garantías como en ninguna otra elección en Colombia" señaló él registrador.



En su mensaje, resaltó el trabajo de los 860 mil jurados escogidos aleatoriamente, las instituciones y los veedores nacionales e internacionales.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.