La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Elecciones 2026
52141
Elecciones 2026
Colombia ha demostrado su compromiso con la democracia: registrador nacional
El registrador nacional, Hernán Penagos, destacó la masiva participación ciudadana y aseguró que estas elecciones contaron con garantías sin precedentes.
Authored by
dsifontes
Hernan Penagos
Colprensa
Colprensa
Domingo, 21 de Junio de 2026

Sobre las 4:00 de la tarde se cerraron oficialmente las urnas de estas elecciones presidenciales de segunda vuelta en todo el país, sonó el himno nacional y los resultados ya comienzan a divulgarse.

Tras el cierre de las urnas, el registrador nacional Hernán Penagos expresó sus felicitaciones a las autoridades electorales y los responsables de la realización de este proceso electoral.

"Se han cerrado las urnas, Colombia ha demostrado su compromiso con la democracia. La ciudadanía ha salido a votar de forma masiva y eso nos da mucho orgullo", señaló.

Lea aquí: Es un deber respetar y reconocer los resultados: mensaje del registrador Hernán Penagos para la jornada de elecciones

Acompañado del procurador, Gregorio Eljach Pacheco; la Defensora del Pueblo, Iris Marín y los presidentes de las Altas Cortes, resaltó la importancia del trabajo articulado para llevar todas las garantías a este proceso electoral.

"En esta oportunidad se han desplegado garantías como en ninguna otra elección en Colombia" señaló él registrador.

En su mensaje, resaltó el trabajo de los 860 mil jurados escogidos aleatoriamente, las instituciones y los veedores nacionales e internacionales.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

Recomendados para ti
Temas del Día
Iván Cepeda Castro, candidato presidencial por el Pacto Histórico y Alianza por la Vida/Foto: Cortesía
Iván Cepeda Castro, candidato presidencial por el Pacto Histórico y Alianza por la Vida/Foto: Cortesía
Iván Cepeda Castro: por un Norte de Santander digno
Orlando Carvajal
Michael Villamil. / Foto: cortesía
Michael Villamil. / Foto: cortesía
Ni siquiera lo dejaron reaccionar: familia de domiciliario asesinado en Cúcuta clama justicia
La Opinión
Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo./Foto: Cortesía
Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo./Foto: Cortesía
Abelardo de la Espriella busca convertir la seguridad en motor de inversión para Norte de Santander
Orlando Carvajal