La participación electoral creció 15,71% frente a 2022 y es la máxima votación de la historia

En medio de la cerrada brecha entre Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda en la contienda electoral, un dato a destacar fue la exitosa participación política en las votaciones presidenciales de este año. Con 99,58% de las mesas informadas, en estas elecciones votaron 26,2 millones de personas (26.253.056) 15,71%, más que las 22,6 millones (22.687.910) de los escrutinios de 2022.

La abstención bajó de 40% por primera vez. De 41,42 millones (41.421.973) de personas habilitadas para votar, salieron a las urnas 63,37%.

De La Espriella se confirmó como nuevo Presidente de Colombia con más de 12,91 millones de votos (12.914.381), equivalentes a 49,66% del total, mientras que Cepeda alcanzó 12,6 millones de sufragios (12.669.687), correspondientes a 48,69%.

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Hace cuatro años, el actual y saliente presidente Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño con 11,2 millones de votos (11.281.013), 1,63 millones menos que los que consiguió De La Espriella a falta de que termine el preconteo y el escrutinio. Su contendor, Iván Cepeda también aventajó al segundo en las elecciones de 2022, que fue Rodolfo Hernández, con 10,58 millones de personas (10.580.412).

El resultado dejó en evidencia una fuerte polarización regional. De La Espriella se impuso en 16 de los 32 departamentos y en los consulados colombianos en el exterior, consolidando una amplia ventaja en el centro, el oriente, zona de frontera con Venezuela, y en buena parte de la región Andina.

Su victoria se extendió por Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima, Quindío y Risaralda, además de departamentos de la Orinoquia y la Amazonía como Arauca, Casanare, Caquetá, Guaviare y Vichada.

Por su parte, Cepeda obtuvo el triunfo en los otros 16 departamentos y en Bogotá, y construyó una sólida base electoral en la Costa Caribe, el Pacífico y el sur del país.

El candidato del Pacto Histórico ganó en Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre, además de Valle del Cauca, Cauca, Chocó y Nariño.

También logró imponerse en territorios amazónicos como Amazonas, Guainía, Putumayo y Vaupés, así como en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

La capital del país se convirtió en uno de los principales bastiones de Cepeda, mientras que Antioquia volvió a consolidarse como uno de los centros de apoyo más importantes para la derecha con De La Espriella.

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