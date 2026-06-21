Líderes políticos nacionales reaccionan a los resultados de la segunda vuelta presidencial en Colombia

Colombia realizó este domingo 21 de junio la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la que los ciudadanos eligieron al nuevo jefe de Estado entre Iván Cepeda, senador de izquierda, y Abelardo De la Espriella, candidato que obtuvo el mayor respaldo según el preconteo oficial, en una jornada que se desarrolló en todo el país con la participación de más de 26.318.255 votos y bajo la supervisión de la autoridad electoral, que adelantó el procesamiento de resultados tras el cierre de urnas a las 4:00 p.m. hora local.

Resultados del preconteo con el 99,74% de mesas

Con el 99,86% del preconteo procesado, la Registraduría Nacional reportó que Abelardo De la Espriella obtuvo la victoria con 12.944.441 votos, equivalentes al 49.65% del total.

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Iván Cepeda alcanzó 12.697.154 votos, lo que representa el 48.70%, en una contienda cerrada que se definió por una diferencia inferior al 1% en el resultado preliminar.

Reacciones políticas tras los resultados electorales

Cambio Radical se pronuncia tras la elección presidencial

El partido Cambio Radical emitió un pronunciamiento luego de conocerse los resultados del preconteo, en el que se refirió al resultado de la jornada electoral y a la elección del nuevo mandatario.

En su declaración, la colectividad señaló:“Los colombianos se expresaron contundentemente en las urnas. Desde el Partido Cambio Radical felicitamos al presidente electo, Abelardo de la Espriella, por la contundente victoria obtenida en las elecciones presidenciales.”

El partido también hizo referencia al contexto político del país y al resultado electoral, al afirmar:“Los resultados de esta jornada representan un mensaje claro e inequívoco de los ciudadanos frente al rumbo que tomó el país durante el gobierno de Gustavo Petro.”

En su pronunciamiento, la colectividad organizó una serie de puntos sobre la situación nacional, señalando el aumento de la violencia en varias regiones del país, el fortalecimiento de grupos criminales y organizaciones al margen de la ley, el debilitamiento de la confianza de los inversionistas, la incertidumbre económica y los cuestionamientos a la independencia de los poderes públicos.

Finalmente, Cambio Radical expresó su disposición de trabajo con el nuevo gobierno y anunció la presentación de iniciativas legislativas enfocadas en seguridad, crecimiento económico y libertades públicas, además de ejercer labores de control político sobre el cumplimiento de los compromisos anunciados en campaña.