Alcalde de Cúcuta y gobernador de Norte de Santander felicitan a Abelardo de la Espriella

Tras consolidarse la ventaja de Abelardo de la Espriella en el preconteo de la segunda vuelta presidencial, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, y el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, enviaron mensajes de felicitación al virtual presidente electo de Colombia.

A través de sus redes sociales, el mandatario de los cucuteños destacó la importancia de la democracia y manifestó su interés en trabajar conjuntamente con el nuevo Gobierno nacional.

"Felicitamos al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. La democracia se fortalece cuando la voluntad de los ciudadanos se expresa en las urnas", escribió Acevedo.

El alcalde agregó que desde la capital nortesantandereana espera construir una agenda conjunta con el nuevo mandatario para impulsar proyectos en beneficio de la ciudad.

"Desde Cúcuta esperamos construir una agenda conjunta que impulse el desarrollo, la seguridad y el bienestar de nuestra gente. Éxitos", señaló.

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Por su parte, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, también felicitó a Abelardo de la Espriella y a José Manuel Restrepo por los resultados obtenidos en las urnas.

"Felicitamos a Abelardo de la Espriella y a José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente electos de Colombia", manifestó.

El mandatario departamental expresó además la disposición de la administración seccional para trabajar de manera articulada con el nuevo Gobierno nacional.

"Desde Norte de Santander expresamos nuestra buena disposición de trabajar de forma articulada por el bienestar de las comunidades y el desarrollo de la región", indicó.

Los pronunciamientos se conocen mientras el preconteo de la Registraduría Nacional supera el 99 % de las mesas informadas y perfila a Abelardo de la Espriella como el próximo presidente de Colombia para el periodo 2026-2030.