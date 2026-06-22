Apagón masivo en Cuba afecta al 64 % del país y agrava la crisis energética

La crisis energética cubana volvió a reflejarse el domingo 21 de junio, cuando los cortes de electricidad afectaron simultáneamente a cerca de dos tercios del territorio nacional durante las horas de mayor consumo, esto desde hace meses afecta a buena parte de la isla.

Según informó la agencia EFE, con base en datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE), el mayor déficit de generación previsto para el día dejó sin servicio eléctrico al 64 % del territorio nacional de manera simultánea durante el horario pico de la tarde y la noche.

Esta crisis energética se ha profundizado desde mediados de 2024 y el Gobierno cubano la ha descrito como “crítica” y “extremadamente tensa”. En las últimas semanas, algunas zonas de La Habana han llegado a acumular más de 30 horas diarias sin electricidad, un escenario que ha incrementado el malestar ciudadano y ha dado paso a protestas pacíficas, cacerolazos y quema de basureros en distintos sectores de la capital.