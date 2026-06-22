Trump lanzó duro reproche a Italia por su postura sobre Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a elevar el tono de sus críticas contra Italia y la primera ministra Giorgia Meloni al cuestionar la postura del país europeo frente al conflicto con Irán. A través de una publicación en Truth Social, el mandatario estadounidense aseguró que Roma no ha mostrado disposición para involucrarse en la confrontación y reprochó la falta de respaldo de algunos aliados occidentales.

“Después de gastar billones de dólares en la OTAN, Italia -y su primera ministra- ni siquiera considerarían involucrarse con la República Islámica de Irán y su gravísima amenaza nuclear”, escribió Trump.

El mandatario insistió en que Estados Unidos ha asumido durante años una carga desproporcionada en materia de defensa internacional y lamentó la respuesta de varios socios estratégicos. Según expresó, “durante décadas” Washington los ha defendido, pero “a la hora de la verdad no están ahí para defendernos a nosotros ni al resto del mundo”.

Las declaraciones se producen después de varios días de tensiones entre Trump y Meloni, una relación que anteriormente había sido considerada cercana dentro del escenario político internacional.

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Trump y Meloni profundizan enfrentamiento diplomático

La controversia se intensificó luego de que Trump afirmara en una entrevista con la cadena italiana La7 y posteriormente en Truth Social que la mandataria italiana le había pedido insistentemente una fotografía durante la reciente cumbre del G7 celebrada en Francia. El presidente estadounidense sostuvo que accedió a tomarse la imagen porque, según dijo, sentía compasión por la situación política que atravesaba Meloni.

La primera ministra rechazó de manera categórica esas afirmaciones. Además de calificar la versión como una historia “inventada”, respondió públicamente: “Italia y yo nunca suplicamos”.

El cruce de declaraciones trascendió el ámbito político y tuvo repercusiones diplomáticas. El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, canceló una visita que tenía prevista a Washington y manifestó que las palabras del mandatario estadounidense “ofenden a toda Italia”.

Las críticas de Trump también alcanzaron a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). En distintas intervenciones recientes, el presidente ha cuestionado la utilidad de la alianza militar y ha llegado a describirla como un “tigre de papel”. Incluso ha señalado que evalúa “seriamente” la posibilidad de retirar a Estados Unidos del bloque, una decisión que requeriría la aprobación del Congreso estadounidense.

Tomado de El Universal.

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