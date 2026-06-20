Trump no descarta una posible intervención militar en Cuba

Las tensiones entre Estados Unidos y Cuba volvieron a escalar luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, no descartara una eventual operación militar en la isla y sugiriera que podría desarrollarse de manera similar a las recientes acciones impulsadas por Washington en Venezuela e Irán.

Las declaraciones fueron entregadas durante una entrevista concedida al medio Axios, en la que el mandatario fue consultado sobre la posibilidad de una operación en territorio cubano. Trump respondió que una acción de ese tipo es “posible” y destacó la cercanía geográfica de la isla con Estados Unidos.

Trump no descarta una intervención militar en Cuba y compara la isla con Venezuela e Irán

Durante la conversación, el mandatario comparó la situación cubana con los recientes episodios en Venezuela e Irán y señaló que la proximidad de Cuba facilitaría una eventual intervención.

“Posiblemente. Es posible. Hay otra cuestión: estos lugares están cerca. En cambio, si miras Irán, es un viaje muy largo. Venezuela está relativamente cerca y Cuba está a un paso”, afirmó Trump.

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El presidente indicó además que mantiene una posición “flexible” respecto a Cuba y destacó el papel del secretario de Estado, Marco Rubio, en el manejo de las relaciones con La Habana.

Según Trump, las autoridades cubanas estarían interesadas en abrir espacios de diálogo con Washington. También sostuvo que, a diferencia de Venezuela, Cuba no cuenta con importantes reservas petroleras, aunque resaltó el potencial turístico y estratégico de la isla.

La Casa Blanca ha incrementado la presión sobre Cuba

Las declaraciones se producen en medio de una estrategia de presión creciente de la administración Trump hacia el gobierno cubano. En las últimas semanas, funcionarios estadounidenses han reconocido que se han evaluado distintos escenarios ante un eventual deterioro de la situación política y económica en la isla, incluyendo planes de respuesta militar en caso de una crisis mayor.

De acuerdo con reportes recientes, la administración estadounidense ha intensificado las sanciones económicas contra Cuba y ha desarrollado ejercicios de planificación para responder a posibles escenarios de inestabilidad. No obstante, funcionarios citados por medios estadounidenses han señalado que no existe una invasión inminente ni una decisión formal para una intervención militar.

Cuba impulsa reformas económicas para enfrentar la crisis

Las declaraciones de Trump llegan pocos días después de que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, anunciara un paquete de reformas estructurales orientadas a modernizar sectores clave de la economía.

Las medidas incluyen cambios en la gestión de actores económicos, la modernización del sistema financiero y nuevos mecanismos para atraer inversión extranjera, con el objetivo de mitigar los efectos de las sanciones económicas y energéticas impuestas por Washington.

Mientras tanto, desde la administración estadounidense, el vicepresidente JD Vance aseguró recientemente que la situación económica de Cuba atraviesa uno de sus momentos más complejos y confirmó que Washington analiza nuevas estrategias frente a la isla.

Un nuevo foco de tensión en la política exterior de Estados Unidos

Las declaraciones de Trump refuerzan el endurecimiento del discurso de la Casa Blanca hacia Cuba y se producen en un contexto marcado por los recientes acuerdos alcanzados con Irán y por la creciente presión de Washington sobre gobiernos considerados adversarios en la región.

Aunque el mandatario no anunció acciones concretas ni un cronograma para una eventual operación, sus palabras vuelven a situar a Cuba en el centro del debate sobre la política exterior estadounidense y el futuro de las relaciones entre ambos países.

Tomado de El Universal.