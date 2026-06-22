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No soy un criminal: Beto Coral niega irregularidades en su caso migratorio con Estados Unidos
El creador de contenido colombiano fue detenido el pasado 16 de junio por agentes de Homeland Security Investigations (HSI). Según versiones preliminares, habría incumplido normas migratorias dentro de Estados Unidos.


Authored by
dsifontes
BETO CORAL
Colprensa
Colprensa
Lunes, 22 de Junio de 2026

El influencer Franklin Humberto Coral Garrido, más conocido como Beto Coral, se pronunció una vez más a través de sus redes sociales para defender su situación migratoria en Estados Unidos.

Cabe recordar que el creador de contenido fue detenido el pasado 16 de junio en Arizona por funcionarios de Homeland Security Investigations (HSI), una de las divisiones investigativas más importantes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Entre las hipótesis que se manejan sobre su detención está la de que él ingresó al país norteamericano en 2015 con una visa de turismo cuya vigencia ya expiró.

Beto Coral ha defendido que es inocente y que no ha incurrido en ningún tipo de irregularidad durante su estancia en Estados Unidos, pues afirmó recientemente que “no es un criminal” y que, con su detención, se le están vulnerando sus derechos.

Puede leer: Habría intentado matar a un hombre en Los Patios y deberá responder ante la justicia

No soy un criminal. Soy un colombiano que ingresó legalmente a Estados Unidos, solicitó asilo siguiendo los procedimientos establecidos y durante 11 años cumplió la ley”, escribió en su cuenta de X.

En un comunicado, explicó que entró a Estados Unidos el 25 de diciembre de 2015 y que, por sugerencia de funcionarios estadounidenses, solicitó asilo en marzo de 2016 luego de que descubriera “quiénes fueron los verdaderos responsables del asesinato” de su padre.

Durante estos 11 años he contado con todos los permisos legales para permanecer en este país: permiso de trabajo, número de Seguro Social y demás documentos correspondientes. Nunca he cometido un delito, nunca he violado la ley y siempre he tenido una conducta ejemplar”, escribió.

“Al senador Bernie Moreno le aclaro que jamás solicité asilo político para protegerme del gobierno de Gustavo Petro. Este Gobierno comenzó en 2022, mientras que yo solicité asilo en 2016. Nunca he sido agente del mencionado Gobierno, ni mucho menos he sido funcionario o contratista. Soy un colombiano que vive en el exilio; soy un colombiano inmigrante, como usted, que piensa libremente”, añadió en su escrito.

El senador estadounidense de origen colombiano, Bernie Moreno, fue uno de los primeros en pronunciarse sobre la detención de Beto Coral y expuso las razones por las que, según él, se habría tomado esta medida.

“No puedes venir a Estados Unidos, solicitar asilo y luego actuar como agente extranjero de ese mismo gobierno mientras simultáneamente socavas nuestra política exterior. ¡Que tengas una buena vida de regreso en Colombia, Beto!”, escribió Moreno en su cuenta de X.

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