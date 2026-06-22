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La tranquilidad predominó en las urnas de Norte de Santander, aunque hubo alertas en la frontera con Venezuela
Las autoridades locales elogiaron el buen comportamiento de los nortesantandereanos a lo largo y después de la jornada electoral que dejó a Abelardo de la Espriella como presidente electo.
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Los puestos de votación en Cúcuta y el área estuvieron colmados de electores durante gran parte de la jornada electoral./Foto: Caerlos Ramírez/La Opinión
Orlando Carvajal - Periodista La Opinión
Orlando Carvajal
Lunes, 22 de Junio de 2026

Antes de las seis de la tarde, cuando comenzaron a conocerse los resultados de la segunda vuelta presidencial, el balance de las autoridades en Cúcuta y Norte de Santander era favorable. La jornada transcurrió sin alteraciones mayores y con una amplia participación ciudadana, aunque dos situaciones obligaron a la intervención de la Fuerza Pública: un atentado frustrado contra tropas del Ejército en el corregimiento de Guaramito y el paso irregular de personas desde Venezuela por pasos no habilitados en la zona de frontera.

La masiva concurrencia de votantes a las urnas se repitió como ocurrió en la primera vuelta del pasado 31 de mayo. En los municipios del departamento y en la capital nortesantandereana, el proceso electoral avanzó con normalidad y bajo un amplio dispositivo de seguridad.

Al cierre de la jornada, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, destacó que no se registraron hechos que afectaran el desarrollo de las elecciones y resaltó el comportamiento de los ciudadanos, así como el trabajo articulado de la Policía, el Ejército y las demás instituciones encargadas de garantizar la transparencia y el orden durante los comicios.

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Ejército frustró 
atentado en Guaramito

En medio del despliegue de seguridad dispuesto para proteger las votaciones, tropas del Ejército Nacional evitaron una acción violenta en el corregimiento de Guaramito, zona rural de Cúcuta.

La Segunda División informó que, durante la mañana del domingo, militares localizaron y destruyeron de manera controlada un artefacto explosivo instalado debajo de un puente sobre la vía que comunica ese sector con la capital nortesantandereana.

El comandante del Grupo de Caballería Mecanizado No. 5 General Hermógenes Maza, teniente coronel Jhonnatan Arcos Enciso, señaló que la acción terrorista buscaba afectar tanto a las tropas que ejercían vigilancia como intimidar a la población para impedir su participación en la jornada democrática.

La ubicación del explosivo fue posible gracias a información suministrada por habitantes de la zona y a labores de inteligencia militar. Mientras se realizaba la detonación controlada, el tránsito permaneció suspendido, pero fue restablecido antes del mediodía.
Las autoridades mantienen presencia permanente en el área para evitar nuevas acciones de los grupos armados ilegales que delinquen en esta región.

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Cruces irregulares 
por las trochas

El otro hecho que alteró parcialmente la jornada se registró en la frontera con Venezuela. A pesar del cierre dispuesto en los pasos internacionales, desde la madrugada se reportó el ingreso de personas por caminos irregulares en sectores de Villa del Rosario.

Periodistas de La Opinión acompañaron un operativo desarrollado en la trocha La Playita, en La Parada, luego de que habitantes denunciaran el paso constante de personas procedentes de San Antonio del Táchira. Las autoridades lograron impedir el ingreso y reforzaron los controles con apoyo de Migración Colombia.

Según el teniente coronel Arcos, la situación también fue atendida en otros puntos identificados por los organismos de seguridad, que actuaron de manera conjunta para frenar el trasiego de personas.

Muchos nacionales residentes en Venezuela vinieron a votar a Villa del Rosario por las trochas/Foto Carlos Ramírez/La Opinión

 

Durante los operativos, las autoridades recibieron reportes sobre la presencia de hombres armados al otro lado de la frontera, quienes presuntamente cobraban por facilitar el cruce de ciudadanos colombianos que buscaban ingresar al país para participar en las elecciones.
En la trocha Los Mangos, contigua al Centro Nacional de Atención en Frontera (Cenaf), se observó igualmente movimiento de personas que ingresaban desde Venezuela y regresaban poco después de ejercer su derecho al voto en puestos habilitados en Villa del Rosario.

Alertas tempranas 
en Villa del Rosario

El personero de Villa del Rosario, José Luis Franco Pinzón, confirmó que desde las primeras horas del domingo recibió reportes sobre movimientos irregulares de personas en el sector de Juan Frío.

El funcionario acompañó las acciones adelantadas por la Policía, el Ejército y Migración Colombia y explicó que, además de impedir los cruces no autorizados, se garantizó el respeto por los derechos de quienes intentaban ingresar al país, recordándoles que solo podían hacerlo por los puntos habilitados y que existían corredores humanitarios para casos especiales.

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Franco Pinzón indicó que también conocieron información suministrada por la Fuerza Pública sobre la presencia de hombres armados que ejercerían control en algunos pasos clandestinos, situación que obligó a extremar las medidas de seguridad en la zona.

Pese a estos episodios, las autoridades coincidieron en que la segunda vuelta presidencial se desarrolló en un ambiente de tranquilidad en Cúcuta y Norte de Santander, con una participación masiva de los ciudadanos y sin incidentes que alteraran el normal funcionamiento de los puestos de votación.

Ocaña y el Catatumbo, 
sin sobresaltos

La segunda vuelta presidencial se desarrolló sin incidentes de consideración en los municipios de la provincia de Ocaña, la región del Catatumbo y el sur del Cesar, donde la jornada estuvo marcada por una alta presencia institucional y un ambiente de tranquilidad que permitió a los ciudadanos acudir a las urnas sin contratiempos.

Desde las primeras horas de la mañana, tropas del Ejército y unidades de la Policía Nacional se desplegaron sobre los principales corredores viales y en los puestos de votación con el propósito de garantizar la movilidad de los electores, la llegada de los jurados y la protección del material electoral.

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El comandante del Batallón de Infantería No. 15 General Francisco de Paula Santander, teniente coronel Pedro Manuel Santos Chacón, informó que en toda su jurisdicción se mantuvo la normalidad y que los operativos de seguridad continuaron después del cierre de las urnas para acompañar el proceso de escrutinios y asegurar la cadena de custodia de los documentos electorales.

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