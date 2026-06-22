La tranquilidad predominó en las urnas de Norte de Santander, aunque hubo alertas en la frontera con Venezuela

Antes de las seis de la tarde, cuando comenzaron a conocerse los resultados de la segunda vuelta presidencial, el balance de las autoridades en Cúcuta y Norte de Santander era favorable. La jornada transcurrió sin alteraciones mayores y con una amplia participación ciudadana, aunque dos situaciones obligaron a la intervención de la Fuerza Pública: un atentado frustrado contra tropas del Ejército en el corregimiento de Guaramito y el paso irregular de personas desde Venezuela por pasos no habilitados en la zona de frontera.

La masiva concurrencia de votantes a las urnas se repitió como ocurrió en la primera vuelta del pasado 31 de mayo. En los municipios del departamento y en la capital nortesantandereana, el proceso electoral avanzó con normalidad y bajo un amplio dispositivo de seguridad.

Al cierre de la jornada, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, destacó que no se registraron hechos que afectaran el desarrollo de las elecciones y resaltó el comportamiento de los ciudadanos, así como el trabajo articulado de la Policía, el Ejército y las demás instituciones encargadas de garantizar la transparencia y el orden durante los comicios.

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Ejército frustró

atentado en Guaramito

En medio del despliegue de seguridad dispuesto para proteger las votaciones, tropas del Ejército Nacional evitaron una acción violenta en el corregimiento de Guaramito, zona rural de Cúcuta.

La Segunda División informó que, durante la mañana del domingo, militares localizaron y destruyeron de manera controlada un artefacto explosivo instalado debajo de un puente sobre la vía que comunica ese sector con la capital nortesantandereana.

El comandante del Grupo de Caballería Mecanizado No. 5 General Hermógenes Maza, teniente coronel Jhonnatan Arcos Enciso, señaló que la acción terrorista buscaba afectar tanto a las tropas que ejercían vigilancia como intimidar a la población para impedir su participación en la jornada democrática.

La ubicación del explosivo fue posible gracias a información suministrada por habitantes de la zona y a labores de inteligencia militar. Mientras se realizaba la detonación controlada, el tránsito permaneció suspendido, pero fue restablecido antes del mediodía.

Las autoridades mantienen presencia permanente en el área para evitar nuevas acciones de los grupos armados ilegales que delinquen en esta región.

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Cruces irregulares

por las trochas

El otro hecho que alteró parcialmente la jornada se registró en la frontera con Venezuela. A pesar del cierre dispuesto en los pasos internacionales, desde la madrugada se reportó el ingreso de personas por caminos irregulares en sectores de Villa del Rosario.

Periodistas de La Opinión acompañaron un operativo desarrollado en la trocha La Playita, en La Parada, luego de que habitantes denunciaran el paso constante de personas procedentes de San Antonio del Táchira. Las autoridades lograron impedir el ingreso y reforzaron los controles con apoyo de Migración Colombia.

Según el teniente coronel Arcos, la situación también fue atendida en otros puntos identificados por los organismos de seguridad, que actuaron de manera conjunta para frenar el trasiego de personas.