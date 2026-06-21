Fiscalía reporta cinco capturas por presuntos delitos electorales durante la jornada de votación

Cinco capturas relacionadas con posibles delitos electorales, 12 noticias criminales abiertas para su respectivo análisis, 53 personas detenidas por órdenes judiciales vigentes por distintos delitos y 52 personas reportadas como desaparecidas que fueron ubicadas en puestos de votación, hacen parte del balance entregado por la Fiscalía al cierre de la jornada.



Según la entidad, las cinco capturas por hechos asociados al certamen electoral se registraron en diferentes regiones del país.



Entre los casos se encuentra un ciudadano que habría intentado suplantar a un testigo electoral en Villavicencio (Meta), una persona que presuntamente intentó votar en nombre de otra en Inírida (Guainía).

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Asimismo, un hombre señalado de destruir una urna en Valledupar (Cesar), otro que habría sufragado dos veces, una de ellas utilizando la identidad de su pareja en Medellín (Antioquia), una mujer señalada de falsificar una credencial de testigo electoral en Sincelejo (Sucre) y un ciudadano que habría votado con una cédula ajena en Aipe (Huila).



La Fiscalía indicó además que se abrieron 12 noticias criminales por posibles delitos electorales, las cuales serán sometidas a verificación para determinar si los hechos reportados constituyen conductas punibles.



En paralelo, se registraron 53 capturas adicionales en cumplimiento de órdenes judiciales vigentes por delitos como secuestro, homicidio, delitos sexuales, violencia contra servidor público, extorsión, abigeato y fuga de presos.



Estas capturas se realizaron en Bogotá y en departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Santander, Cauca, Nariño, Boyacá, Caldas, Meta y otros puntos del país.



La entidad señaló que los mecanismos de identificación y verificación permitieron ubicar a 52 personas reportadas como desaparecidas, la mayoría de ellas en Medellín, Cali, Boyacá, Magdalena, Huila, Norte de Santander, Caldas y Bogotá.

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