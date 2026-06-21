Marco Rubio y Donald Trump felicitan a Abelardo de la Espriella tras su victoria en el preconteo presidencial

Las primeras reacciones internacionales a la victoria de Abelardo de la Espriella en el preconteo presidencial llegaron desde Estados Unidos. Tanto el secretario de Estado, Marco Rubio, como el presidente Donald Trump enviaron mensajes de felicitación al candidato de Salvación Nacional.

A través de su cuenta en X, Rubio reveló que sostuvo una conversación telefónica con De la Espriella para felicitarlo por el resultado electoral y expresó la disposición de la administración estadounidense para trabajar con el próximo Gobierno colombiano.

"Acabo de hablar con el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, para felicitarlo por su victoria electoral", escribió.

El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que la administración Trump espera fortalecer la cooperación bilateral en asuntos estratégicos para ambos países.

Lea aquí: El león y el tigre rugen en Latinoamérica: Javier Milei felicitó a De la Espriella como presidente electo de Colombia

"La Administración Trump espera con interés trabajar estrechamente con su próxima administración para avanzar en la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos y fortalecer nuestros lazos económicos", afirmó.

Rubio concluyó su mensaje con un optimista pronóstico sobre el futuro de Colombia: "Los mejores días de Colombia están por venir".

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también reaccionó al resultado electoral colombiano con un breve mensaje publicado en sus redes sociales.

"¡Ganó a lo grande!", escribió el mandatario republicano al referirse al triunfo de De la Espriella en el preconteo de la segunda vuelta presidencial.

Los pronunciamientos desde Washington se suman a las felicitaciones expresadas por líderes políticos, gremios empresariales y mandatarios regionales de Colombia, mientras el preconteo de la Registraduría da como ganador a Abelardo de la Espriella como el nuevo presidente de la República para el periodo 2026-2030.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .