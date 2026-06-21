La encuesta del Centro Nacional de Consultoría fue la más cercana a los resultados de la segunda vuelta

En la primera vuelta presidencial ninguna encuestadora previó que el candidato que tendría la mayor votación sería el hoy presidente electo, Abelardo De La Espriella, en cambio, para la segunda vuelta electoral el panorama fue distinto y de las encuestadoras que presentaron sus datos, tres daban por ganador al candidato de Defensores de la Patria, y solo una: Celag Data señalaba que el ganador sería Iván Cepeda, lo que ante los resultados la ubica como la gran perdedora.

Teniendo esto en cuenta, entre las que sí atinaron al ganador, la que estuvo más cerca del porcentaje de votos con el que ganó De La Espriella, está la que fue elaborada por el Centro Nacional de Consultoría, CNC, ya que esta reflejaba que él tendría 48,6% de los votos, y para los resultados del preconteo con 99,74% de las mesas informadas, De La Espriella logró 49,6% del total, lo que representa una diferencia de solo 1%.

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Por parte de Guarumo y Atlas Intel ambas sobreestimaron el porcentaje, la primera señaló 52,6% y la segunda 53,2%, lo que muestra un margen de 3% y 4% de diferencia, respectivamente. Finalmente, Celag Data fue el más alejado al resultado con 39,7%, una diferencia de 10% del total de votos.

Frente a los datos que recibió Iván Cepeda, la encuestadora que estuvo más cerca fue Guarumo con 45%, mientras que en realidad tuvo 48,7% del total, en este caso la diferencia fue por 3%, una más amplia frente a la más cercana de De La Espriella. Luego están las que más desestimaron su votación: Centro Nacional de Consultoría y Atlas Intel, con 44,7% y 44,5% respectivamente.

Y Celag Data, aunque lo dio como ganador, el porcentaje de votos que le otorgó fue de 40,8%, una diferencia de 8%, similar a la más alejada de De La Espriella.

Tomado de La República

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