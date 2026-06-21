Votos en blanco, nulos y no marcados superaron los 675.000 sufragios en segunda vuelta

La segunda vuelta presidencial de 2026, que definió como ganador a Abelardo De La Espriella, también estuvo acompañada por un volumen de votos que no se tradujeron en apoyo a ninguno de los candidatos. Con 99,65% de las mesas informadas, los votos en blanco, nulos y no marcados sumaron más de 675.000 sufragios en todo el país.

Según el último boletín de la Registraduría Nacional, con 26.270.497 votantes de un total potencial de 41.421.973, la participación se ubicó en 63,42%. De ese universo, los votos válidos ascendieron a 26.020.771, de los cuales 25.595.094 correspondieron directamente a los dos candidatos en contienda.

Dentro de los votos que no se inclinaron por ninguna de las opciones presidenciales, el voto en blanco registró 425.677 sufragios, equivalente a 1,63% del total. Esta figura, reconocida en el sistema electoral colombiano como una expresión válida de inconformidad o ausencia de afinidad política, se consolidó como la principal alternativa no vinculada a los aspirantes.

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A su vez, los votos nulos alcanzaron los 220.306 registros, equivalentes a 0,83%. Este tipo de sufragio suele asociarse a marcaciones incorrectas o ambiguas en el tarjetón, lo que impide determinar la intención del votante. En paralelo, los votos no marcados sumaron 29.420, lo que representa 0,11% del total, y corresponden a tarjetones depositados sin ninguna selección.

En conjunto, estas tres categorías —en blanco, nulos y no marcados— superaron los 675.000 votos, un volumen que, si bien no incide en la definición del resultado, refleja un segmento del electorado que no se inclinó por ninguna de las opciones en competencia o incurrió en errores al momento de votar.

Las cifras se conocen en medio de una de las elecciones presidenciales más competidas de los últimos años. Con una participación superior a 63% del censo electoral, más de 26,1 millones de ciudadanos acudieron a las urnas para definir el sucesor de Gustavo Petro.

La jornada concluyó con la victoria de Abelardo De La Espriella, quien obtuvo 12.878.969 votos, equivalentes a 49,68 % del total, mientras que Iván Cepeda alcanzó 12.617.038 sufragios, correspondientes a 48,67 %. La diferencia entre ambos candidatos fue cercana a los 262.000 votos.

Durante el escrutinio preliminar, los primeros boletines mostraron un escenario de alta paridad e incluso una ventaja inicial para Cepeda. Sin embargo, con el avance del conteo, De la Espriella logró consolidar una diferencia que se mantuvo hasta el cierre del preconteo nacional.

En total, los votos válidos ascendieron a 25,9 millones, de los cuales 25,4 millones correspondieron directamente a los dos candidatos.

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