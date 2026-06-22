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Abelardo ganó, Cepeda el que más creció y la participación ciudadana fue histórica
La diferencia entre los dos candidatos que se disputaban la Presidencia de la República fue de apenas el 0,96, la más baja de la que se tenga registro desde 1958.
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crojas
Abelardo ganó, Cepeda el que más sumó y la participación ciudadana fue histórica en la segunda vuelta
Lucy Araque
Lucy Araque
Lunes, 22 de Junio de 2026

La de ayer fue una segunda vuelta presidencial inédita, desde donde se le mire. La definición del ganador del preconteo no solo fue un verdadero voto finish, y por eso será el Consejo Nacional Electoral (CNE) el que ratifique los resultados, sino que los colombianos alcanzaron una participación histórica en una elección de presidente.

Con el 99,99% de las mesas informadas, según el boletín 66, de las 9:34 de la noche, el abogado Abelardo de la Espriella se impuso sobre su contendor, Iván Cepeda, el candidato del Gobierno, por apenas un 0,96%, equivalente a 250.830 votos, la cifra más estrecha de la que se tenga cuenta en una elección de este tipo, desde 1958.

En la primera vuelta presidencial, la diferencia entre los dos candidatos que pasaron al balotaje fue de 662.222 votos (2,79%) y contrario a lo que mostraron las pocas encuestas que midieron la intención de voto para la contienda de este domingo, ese margen lejos de ampliarse  terminó acortándose a una cifra nunca antes vista.

En los dos primeros avances, la información del preconteo ponía al candidato del Pacto Histórico con el mayor número de votos, pero en el tercer boletín el aspirante de Defensores de la Patria le dio la vuelta al resultado y en adelante las cifras se pusieron de su lado. Sin embargo, la diferencia entre ambos nunca estuvo por encima de los 500.000 votos y, por el contrario, en la medida que  avanzaban los reportes, la diferencia se hacía más pequeña.

Al final, Abelardo de la Espriella selló la contienda a su favor con 12.959.542 (49,66%), 2.593.399 votos más que los que consiguió en primera vuelta.

Cepeda ganó en más regiones

Si bien De la Espriella logró asegurar el triunfo en la jornada de ayer, su rival en la contienda no solo conquistó el respaldo en más regiones, sino que aumentó el número de departamentos en los que tuvo la ventaja, con relación a la primera vuelta.

El 31 de mayo, Iván Cepeda salió victorioso en 17 departamentos y Bogotá, y esta vez subió a 18 regiones, más la capital del país. El electo presidente, entre tanto, volvió a ganar el voto de los colombianos en el exterior, pero cedió terreno en un departamento y consolidó el apoyo solo en 14 de estos.

Por regiones, el aspirante del Pacto Histórico se alzó con la mayor votación en todos los departamentos del Caribe, del Pacífico y la mayoría de la Amazonía.

Otro dato que llama la atención de esta inédita segunda vuelta presidencial, es que el aspirante de la izquierda, que ya anunció que impugnará los resultados en al menos 33.000 mesas de votación, fue el que más creció en votación, con relación a la primera vuelta, pues todo indica que logró conquistar los votos del centro y de otros excandadidatos.

El domingo, Cepeda sumó un poco más de tres millones de  votos nuevos,  que se unieron a los 9.7 que ya había conseguido en la primera ronda, mientras que el candidato de la derecha apenas cosechó 2.593.399 más.

Histórica participación

Pero, sin duda, la gran ganadora de la elección de ayer fue la democracia y la ciudadanía, que revivió el sentido patrio y salió a votar en masa, logrando una votación histórica en el país.

Y es que mientras en la primera vuelta el porcentaje de participación se ubicó en el 57,88%, el número de votantes que ayer acudió a las urnas a ejercer su derecho llegó al 63,60%.  De los 41.421.973 potenciales electorales habilitados para sufragar, participaron 26.345.364, esto es, 2.367.060 más que el 31 de mayo.

Desde 1990, la mayor participación en  una elección presidencial se había dado en la segunda vuelta entre Andrés Pastrana y Horacio Serpa, cuando acudió a votar el 59% de los colombianos.

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