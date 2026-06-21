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Procuraduría ha recibido 521 reportes por posibles irregularidades durante la jornada electoral
La entidad informó que la mayoría de los reportes fueron realizados por ciudadanos y advirtió que cerca de 14.000 jurados de votación no asistieron a sus funciones.
Authored by
cesarmuñoz
PROCURADURIA
La opinión
La Opinión
Domingo, 21 de Junio de 2026

La Procuraduría General de la Nación anunció que ha recibido 521 reportes relacionados con conductas que podrían afectar el normal desarrollo de la jornada electoral en el país.

Según el balance entregado por el Ministerio Público, 242 reportes fueron presentados por la ciudadanía, 126 por funcionarios que hacen presencia en los puestos de votación, 93 por la Cancillería y 60 por las personerías de diferentes municipios del país

Lea aquí: Es un deber respetar y reconocer los resultados: mensaje del registrador Hernán Penagos para la jornada de elecciones

La entidad mantiene presencia en los 32 departamentos y en Bogotá con 3.479 servidores desplegados para supervisar el proceso electoral, incluyendo funcionarios en puestos de votación, centros de cómputo, puestos de mando unificado y escrutinios.

Además, la Procuraduría señaló que cerca de 14.000 jurados de votación no acudieron a cumplir sus funciones en 401 municipios del país, situación que será objeto de seguimiento por parte de las autoridades electorales.

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