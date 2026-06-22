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Habría intentado matar a un hombre en Los Patios y deberá responder ante la justicia
Alias Berlín atacó a puñal a la pareja de una mujer con la que sostenía una discusión.
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petare
Capturado en Cúcuta. / Foto Cortesía
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Lunes, 22 de Junio de 2026

El pasado 16 de marzo, hacia las 5:20 de la tarde, Álvaro Alfonso Vela Aguiar ingresó de urgencia al Hospital Local de Los Patios tras resultar herido con un arma cortopunzante en el abdomen y la parte anterior del tórax.

Debido a la gravedad de las lesiones, fue remitido al Hospital Universitario Erasmo Meoz (HUEM) de Cúcuta, donde recibió atención médica especializada. Allí, además, entregó su versión de los hechos a los investigadores de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc).

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Según manifestó la víctima en ese momento, el ataque ocurrió en el barrio Tasajero, de Los Patios, en medio de una discusión que sostenían su compañera sentimental y otro hombre. Al intervenir para defender a su pareja, terminó siendo atacado con arma blanca.

El coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, comandante de la Mecuc, informó que el presunto agresor fue capturado recientemente. Se trata de Luis Francisco Berlín Delgado, de 28 años, conocido con el alias de Berlín.

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“Se encuentra requerido por la justicia por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa. Las labores operativas de unidades adscritas al CAI Betania, en Los Patios, permitieron materializar la captura por orden judicial de alias Berlín, quien, en medio de un acto de intolerancia, lesionó con arma blanca a la víctima en el abdomen, comprometiendo sus órganos vitales”, explicó el oficial.

Tras los hechos y luego de la recolección de pruebas por parte de los investigadores, las autoridades iniciaron la búsqueda del sospechoso, quien logró evadir a la justicia durante tres meses.

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Una vez capturado, le fueron leídos sus derechos como persona detenida y posteriormente fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Berlín Delgado deberá responder por el delito que se le imputa. Por ello, durante las audiencias preliminares, un juez con función de control de garantías le impuso medida de aseguramiento.

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