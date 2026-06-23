Pacto Histórico anuncia una nueva etapa política tras la derrota de Iván Cepeda

Luego de los resultados de las elecciones presidenciales que dejaron como ganador a Abelardo de la Espriella, el partido del Pacto Histórico anunció el inicio de una nueva etapa política.



Desde la dirección nacional del Pacto insisten en no reconocer los resultados de la segunda vuelta y ejercer todas las reclamaciones contempladas, aunque agregan que aceptarán los resultados definitivos que determine el proceso del escrutinio final que concluya con todas las garantías de transparencia.



No obstante, ante este nuevo panorama político, anunciaron el inicio desde hoy de una “nueva etapa de construcción de táctica y estrategia política” tras los resultados conocidos en la segunda vuelta que dejaron la derrota de su candidato Iván Cepeda.

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En un total de cinco puntos, hacen un llamado a sus seguidores a mantenerse en movilización y otras acciones para fortalecer la presencia de la bancada política de izquierda en todo el país.



Entre la agenda que llevará la bancada que ahora realizará la oposición en la próxima legislativa, señalan el agradecimiento a los cerca de trece millones de votantes que los apoyaron y el inicio de una convocatoria a construir un “frente amplio por la democracia y las reformas”.



A esto se suma el llamado a “mantenerse en constante movilización y organización”, sumado a la gira que tendrán en las próximas semanas al recorrer todo el país para desarrollar asambleas.



En otro punto, anunciaron que se adelantará una “campaña de afiliación” y participación del Pacto previo al inicio del primer Congreso para consolidar la bancada de cara a las candidaturas de las elecciones territoriales del 2027.



“Será una etapa de organización, movilización y construcción colectiva para defender, junto a las organizaciones sociales, populares y aliadas, las conquistas y derechos alcanzados, realizar el balance de esta experiencia histórica y preparar los desafíos políticos que vienen”, señalan a través de un comunicado público.

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Entre esta nueva etapa política, señalaron que se mantendrán en pie para respaldar y defender los avances realizados durante el gobierno Petro, rechazando amenazas, estigmatizaciones, ni intentos de desconocer las voces del cambio.



Concluyeron en su mensaje que las reformas no se detienen y nadie se rinde, por lo que insisten en “convocar a organizaciones y movilizarse en cada barrio y comuna de cada ciudad”.

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