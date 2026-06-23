Asesor de Abelardo de la Espriella desata choque con el Centro Democrático tras hablar de Uribe

Pese a los elogios que continuamente hizo durante su campaña el presidente electo Abelardo de la Espriella al expresidente Álvaro Uribe Vélez, el buen clima político entre el Centro Democrático y el equipo más cercano al nuevo mandatario empieza a deteriorarse.



Unas declaraciones que Carlos Suárez, el principal asesor de comunicaciones del candidato ganador de las elecciones dio a la revista Semana provocaron una gran molestia en el expresidente y su partido.

A la pregunta de por qué De la Espriella le ganó tan fácilmente a Paloma Valencia en primera vuelta que le hizo Semana, Suárez respondió que tanto Paloma como el Centro Democrático y Uribe “no era otra cosa que una representación del pasado, de lo que Colombia no quiere más, una representación de los políticos y la politiquería de siempre”.



Y Suárez agregó que no solo Uribe fue el gran perdedor de las elecciones, sino que con esta elección sus 25 años de hegemonía política terminaron.

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Las declaraciones fueron muy mal recibidas por Uribe y por el Centro Democrático.



Uribe, como ya lo había hecho en campaña en el momento en que Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella acusó a Suárez de haber sido quien llevó a Piedad Córdoba y a Iván Cepeda a hablar con los exparamilitares en Estados Unidos para buscar pruebas en su contra.



Y Gabriel Vallejo, presidente del Centro Democrático, también mostró su malestar. En su cuenta en la red social X, publicó un mensaje en el que manifestó: “Ojalá no caigamos en la provocación de estrategas sin escrúpulos que no les importa Colombia. Su única motivación es alimentar el ego, olvidando que la soberbia es una mala consejera. Nuestro compromiso es con los colombianos. ¡Así no es, Carlos Suárez!”.



Antes de la primera vuelta presidencial había habido un clima de gran confrontación entre las campañas de Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, marcados por acusaciones mutuas.

De la Espriella señalaba a Valencia y a todos los miembros de su campaña de ser “los de siempre”, mientras que Valencia criticó a De la Espriella por actuar igual que Cepeda, cayendo en el populismo.

Sin embargo, con la derrota en primera vuelta, Uribe y Valencia manifestaron de inmediato su apoyo a De la Espriella, como se habían comprometido previamente.