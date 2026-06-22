Los nombres que suenan para ser parte del gabinete de Abelardo de la Espriella

La conformación del gabinete de Abelardo de la Espriella se convirtió en una de las principales tareas tras su victoria presidencial en segunda vuelta. Con varios desafíos por delante para el nuevo gobierno, las próximas semanas serán determinantes para definir quiénes asumirán las principales responsabilidades en la administración que iniciará el próximo 7 de agosto.

A diferencia de otros aspirantes durante la campaña electoral, el presidente electo evitó revelar con anticipación los nombres de quienes lo acompañarían en el Ejecutivo, por lo que existe expectativa sobre las designaciones que realizará en los próximos días.

Los nombres que suenan para el gabinete de Abelardo De la Espriella

De acuerdo con lo informado por El Tiempo, hasta ahora, el único integrante del futuro gabinete mencionado de manera explícita por De la Espriella es Mauricio Gómez Amín, quien fue jefe de debate de su campaña presidencial.

En una entrevista, el mandatario electo destacó las cualidades de Gómez Amín y aseguró que hará parte de su gobierno. “Mauricio estará conmigo en el gobierno porque es un tipo excepcional (...) Y es de los pocos políticos que han tenido una carrera transparente y limpia”, afirmó.

Aunque no se ha confirmado cuál será su responsabilidad dentro del Ejecutivo, distintas versiones apuntan a que su experiencia política podría encajar en una cartera como el Ministerio del Interior.

Gómez Amín dejó recientemente su curul en el Congreso para concentrarse en la campaña presidencial. Aunque se apartó de su militancia en el Partido Liberal, ha mantenido cercanía con la casa política de César Gaviria y acumuló experiencia como edil, concejal, representante a la Cámara y senador.

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Su trayectoria también lo ha convertido en una figura con capacidad de interlocución entre distintos sectores políticos, una condición considerada relevante ante el escenario que dejó una segunda vuelta presidencial altamente competida.

Para el citado medio, otro de los nombres con mayores posibilidades de asumir responsabilidades en el nuevo gobierno es el vicepresidente electo José Manuel Restrepo. Sin embargo, todavía no existe claridad sobre si tendrá a su cargo un ministerio o desempeñará una función distinta dentro de la administración.

Restrepo señaló que imagina un papel con protagonismo en la articulación entre Colombia y el escenario internacional, especialmente en áreas relacionadas con energía, inversión, cooperación y relaciones exteriores. También planteó la necesidad de fortalecer los vínculos entre distintas carteras económicas.

El vicepresidente electo reveló además que ha recomendado que el Ministerio de Hacienda sea liderado por una mujer. Según indicó, ha considerado varias candidatas para ocupar ese cargo y ha promovido la posibilidad de que Colombia tenga por primera vez una mujer al frente de esa cartera.

Entre las versiones que circulan sobre la futura composición del gabinete aparece el nombre de María Fernanda Cabal. Tras su salida del Senado y del Centro Democrático, algunas especulaciones la ubican como posible candidata para el Ministerio de Defensa.

No obstante, esa posibilidad no ha sido confirmada por la campaña presidencial ni por la excongresista, por lo que su eventual incorporación al gobierno permanece en el terreno de las versiones.

También figuran entre los nombres observados por distintos sectores varios de los colaboradores cercanos a De la Espriella durante la campaña, entre ellos los abogados penalistas Germán Calderón España e Iván Cancino, el exviceministro de Justicia Camilo Rojas y Carlos Alonso Lucio. A ellos se suma Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga, a quien el presidente electo le expresó en un encuentro: “tienes cara de ministro”.

Aunque no se ha precisado una eventual designación, su nombre ha sido asociado con áreas vinculadas a la seguridad. Mientras tanto, la definición completa del gabinete seguirá tomando forma en las próximas semanas.

Tomado de El Universal.

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