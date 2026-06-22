Alcaldes de las principales ciudades felicitan a Abelardo de la Espriella y llaman a la unidad nacional

Tras conocerse el resultado del preconteo que da como ganador de la segunda vuelta presidencial a Abelardo de la Espriella, los alcaldes Carlos Fernando Galán, Federico Gutiérrez, Alejandro Eder y Alejandro Char se pronunciaron para felicitar al presidente electo y hacer llamados a la unidad.



El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, afirmó en su cuenta de X que “Hoy Colombia vivió una jornada electoral en paz. De acuerdo con los resultados del preconteo, Abelardo de la Espriella es el presidente electo”.

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En su mensaje, agregó que confía en que el mandatario electo “actuará cada día de su mandato como el presidente de todos los colombianos” y reiteró que Bogotá está lista para trabajar de la mano del nuevo gobierno en proyectos estratégicos de ciudad.



También hizo un llamado a la calma y a tramitar cualquier inconformidad por las vías legales, además de destacar la labor de la Registraduría y del sistema electoral.



Desde Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez señaló: “Felicito al Presidente electo @ABDELAESPRIELLA y al Vicepresidente electo @jrestrp”. En su publicación, afirmó que ambos “son personas preparadas y que aman profundamente nuestro país” y destacó la necesidad de gobernar para quienes votaron por ellos y para quienes no.

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Gutiérrez expresó además la disposición de Medellín para trabajar con el nuevo gobierno y llamó a dejar atrás el odio y la confrontación política.



En Cali, el alcalde Alejandro Eder escribió en X “Felicitaciones al Presidente Electo @ABDELAESPRIELLA y a al Vicepresidente electo @jrestrp”. Añadió que la ciudad está lista para trabajar de manera conjunta por la seguridad y el desarrollo, y resaltó que la jornada electoral se desarrolló en paz. Eder reiteró su llamado a la unión y la reconciliación nacional.



Por su parte, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, expresó “Hoy ganó Colombia, ganó la democracia, ganó la libertad y, sobre todo, la esperanza de seguir construyendo un país en paz”.



En su mensaje, felicitó a De la Espriella y al vicepresidente electo José Manuel Restrepo, y sostuvo que el nuevo capítulo del país debe estar marcado por la unión, la reconciliación y el bienestar de los colombianos.

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