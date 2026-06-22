Cepeda anunció más de 57.000 reclamaciones a los resultados de la segunda vuelta

Menos de 24 horas después de conocerse los primeros resultados electorales, el candidato Iván Cepeda reveló que el Pacto Histórico ya presentó más de 57 mil reclamaciones a los resultados de la segunda vuelta presidencial.

En una rueda de prensa realizada este lunes, señaló que se mantiene en su posición de que las cifras conocidas son de un preconteo, que “no es oficial, no es definitivo, ni vinculante”, por lo que ya iniciaron las impugnaciones a los resultados.

“Nuestro equipo de seguridad electoral ha presentado 57.189 reclamaciones que obligan a los jueces escrutadores a verificar estas alegaciones que hemos hecho”, señaló.

Cepeda señaló que durante este toda esta semana comenzará el escrutinio departamental, nacional y finalmente el internacional con la llegada de las valijas diplomáticas con el material electoral.

Esto quiere decir, según el candidato, que “solo hasta la verificación de todos los reclamos que hayamos hecho, absueltas todas las dudas, procederemos a anunciar nuestro reconocimiento del resultado”.

En la espera de los resultados finales, el candidato de la izquierda hizo un llamado a todos los seguidores y bases del Pacto Histórico “a guardar la calma, a mis seguidores y a todo el país que cualquier expresión pública se dé en un ambiente de tranquilidad", afirmó.

Según explicó, ni él ni nadie de su campaña están promoviendo manifestaciones o protestas, que tienen en alerta a varias ciudades del país.

Puede leer: ¿Votó en la segunda vuelta? Estos son los beneficios que puede reclamar con el certificado electoral

"No nos vamos a ir del país"

Durante las declaraciones realizadas este lunes, el candidato presidencial respondió al discurso presentado por Abelardo de la Espriella desde Barranquilla, luego de su victoria.

Según Cepeda, fue un “discurso ambiguo” luego de que asegurará que iba a ser respetuoso con la Constitución y sus contradictores, pero a renglón seguido les pidió a Petro y Cepeda que alisten la maleta.

“Dice que alistemos maletas no sé para qué, de aquí no nos vamos a ir, yo tengo claro cuál es mi comportamiento. A nosotros no nos amenace, somos un movimiento político muy numeroso, hemos derrotado a muchos políticos violentos y no nos asusta sus alaridos”, cuestionó.

Cepeda se mantuvo en su posición de buscar un acuerdo nacional luego de los resultados tan reñidos en estas elecciones, pero acusó a De la Espriella de que “es torpe imponer ideas ante un país tan dividido y no se debe responder con amenazas".

Y añadió que “Tenemos una respuesta al diálogo, pero no dispuesta a las humillaciones o a imposiciones de quien cree ha tocado el cielo”.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .