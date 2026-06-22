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Venir a Estados Unidos es un privilegio, no un derecho: Bernie Moreno tras reunirse con De la Espriella
Bernie Moreno aseguró que el presidente electo Abelardo de la Espriella respaldará el retorno de colombianos que soliciten asilo en Estados Unidos, tras una reunión en Barranquilla en la que abordaron asuntos migratorios.
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dsifontes
BERNIE MORENO
Colprensa
Colprensa
Lunes, 22 de Junio de 2026

El senador colombo-estadounidense Bernie Moreno, que fue clave en la elección de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia, se reunió esta mañana con él en Barranquilla, luego de asistir como veedor a la jornada electoral en Colombia.

En su cuenta de la red social X, Moreno contó que conversó con De la Espriella sobre temas de migración.

“Él (De la Espriella) aceptó de inmediato que cualquier ciudadano colombiano que esté reclamando asilo (en Estados Unidos) debe regresar a Colombia y él le asegurará su seguridad”, escribió.

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Aclaró que ese país recibe a todos los inmigrantes que lleguen allí legalmente, pero no a quienes hagan falsos reclamos de asilo. Además, deben aprender inglés, asimilarse a ese país y no desconocer sus políticas.

“Venir a América (Estados Unidos) es un privilegio, no un derecho”, dijo.

Aunque no lo mencionó en su publicación, Moreno respaldó recientemente la decisión del Gobierno de su país de detener al activista de la izquierda Beto Coral, quien tramitaba una solicitud de asilo en Estados Unidos, pero está en espera del proceso de deportación a Colombia.

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