Disturbios en Bogotá después de la segunda vuelta presidencial dejaron ataques, bloqueos y 183.000 personas afectadas

Los incidentes también se extendieron a Kennedy. En inmediaciones del Portal Américas, sobre la avenida Ciudad de Cali con avenida Villavicencio, se registró la quema de llantas y de una motocicleta. La Fuerza Pública intervino para despejar las vías y restablecer el tránsito en la zona.
Paralelamente, simpatizantes del candidato Iván Cepeda se congregaron en Corferias, donde avanzaban los escrutinios electorales. Posteriormente, la movilización se desplazó hacia la Universidad Nacional y continuó hasta la Plaza de Bolívar, donde se reportaron algunas afectaciones antes de que los asistentes se dispersaran de manera gradual.
Las protestas también impactaron de forma significativa la operación de TransMilenio. Desde las 4:57 de la tarde comenzaron los cierres de estaciones por concentraciones de manifestantes cerca del Museo Nacional. Con el paso de las horas, las afectaciones aumentaron hasta alcanzar el cierre de 22 estaciones y la suspensión de operaciones en los portales 20 de Julio y Américas. Según el balance oficial, cerca de 183.000 usuarios resultaron afectados por las interrupciones del servicio.
Como medida preventiva, la Universidad Nacional autorizó el trabajo no presencial este lunes 22 de junio para el personal de la Ciudad Universitaria, el edificio Uriel Gutiérrez y la Unidad Camilo Torres.
Pese a los hechos registrados, cerca de la medianoche el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, entregó un balance positivo desde el Puesto de Mando Unificado Distrital y destacó el trabajo coordinado de las entidades distritales para atender las emergencias y recuperar la normalidad en la ciudad.
Tomado de El Colombiano.
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