Disturbios en Bogotá después de la segunda vuelta presidencial dejaron ataques, bloqueos y 183.000 personas afectadas

La noche de la segunda vuelta presidencial estuvo marcada por disturbios y problemas de orden público en diferentes puntos de Bogotá, especialmente en las localidades de Usme y Kennedy, donde las autoridades reportaron ataques contra estaciones de Policía, bloqueos viales y afectaciones a la movilidad.

Uno de los hechos que más preocupación generó fue la agresión contra un integrante del equipo de diálogo del distrito, situación que llevó a las autoridades a solicitar el apoyo de la Fuerza Pública para contener los desmanes y garantizar la seguridad en las zonas afectadas.

En el sector de La Marichuela, en Usme, un grupo de encapuchados, entre quienes se encontraban varios menores de edad, intentó atacar la estación de Policía de Monteblanco y saquear algunos establecimientos comerciales. La intervención de unidades antidisturbios permitió recuperar el control de la situación hacia las 11:29 de la noche, aunque durante varias horas persistieron bloqueos y presencia de manifestantes en el sector.

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