Durante la jornada electoral las autoridades reportaron normalidad en el sector transporte del país

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que los sistemas de transporte del país han operado con total normalidad durante la jornada electoral.



Explicó la funcionaria que el Gobierno nacional dispuso varias medidas para facilitar el transporte de los colombianos en esta jornada, entre ellas, la obligatoriedad de funcionamiento de los sistemas masivos de transporte y las empresas públicas de transporte.



Rojas destacó que en esta jornada no hay ningún tipo de restricciones para la circulación de vehículos automotores, o motocicletas con o sin acompañante.

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Además, la ministra aseguró que las autoridades del sector mantienen presencia, control y vigilancia permanente en terminales, aeropuertos, corredores viales y puertos fluviales, verificando la prestación del servicio para garantizar una movilidad segura y sin contratiempos.



En ese sentido, el Ministerio aseguró que también hay normalidad en las comunidades ribereñas, pues las 44 inspecciones fluviales del país reportan operación normal durante la jornada electoral.



La institución informó que mantendrá a la ciudadanía al tanto si se llegan a presentar algún tipo de novedad y recomendó a los ciudadanos seguir las normas de tránsito a cabalidad con el fin de garantizar la normalidad en la jornada.

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