Faltando pocas horas para la segunda vuelta, Gobierno nacional firma cuatro decretos de la reforma laboral

A pocas horas de que los colombianos acudan a las urnas para elegir entre Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial, el Ministerio del Trabajo expidió cuatro decretos con los que busca desarrollar y complementar la reforma laboral aprobada en el gobierno del presidente Gustavo Petro.

El anuncio fue realizado por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien explicó que las nuevas disposiciones están dirigidas a fortalecer las garantías laborales de trabajadores del sector cultural, periodistas, personal de salud y organizaciones sindicales.

Según el funcionario, las medidas buscan ampliar la protección de derechos y avanzar en la formalización laboral de estos sectores.

“Hoy vamos a firmar cuatro decretos que desarrollan la reforma y que la complementan”, afirmó el jefe de la cartera laboral.

El primero de los decretos reglamenta el artículo 42 de la reforma laboral y está dirigido a los trabajadores del sector cultural.

Según explicó Sanguino, la medida busca garantizar la formalización laboral de artistas y trabajadores de la cultura en Colombia, un ámbito que tradicionalmente ha estado marcado por la informalidad y la falta de garantías laborales.

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“Este es un hecho histórico para Colombia. Estamos reconociendo que el trabajo cultural es trabajo y que quienes han dedicado su vida a enriquecer el patrimonio cultural de la nación merecen las mismas garantías laborales, de seguridad social y de protección que cualquier trabajador del país”, afirmó el ministro del Trabajo.

El segundo decreto está enfocado en el sector periodístico en las regiones. La normativa establece mecanismos para promover la formalización laboral y garantizar el acceso a la seguridad social de periodistas, especialmente de quienes producen contenidos y trabajan en medios comunitarios y alternativos.

La tercera medida está orientada al personal de salud. De acuerdo con el ministro Sanguino, el decreto busca regular el uso de los contratos sindicales, una modalidad que, según el Gobierno, ha contribuido a la precarización de las condiciones laborales de médicos, enfermeros y otros trabajadores del sector.

Reconocimiento al movimiento sindical

El cuarto decreto reconoce al movimiento sindical como sujeto de reparación colectiva, al considerar que ha sido uno de los sectores más afectados por la violencia en Colombia.

Según el ministro, la medida responde a las afectaciones sufridas por organizaciones sindicales a lo largo de varias décadas en el marco del conflicto y de la persecución contra líderes y trabajadores organizados.

La expedición de estos decretos se dio este viernes, a dos días antes de la jornada electoral presidencial.

Desde el Gobierno se indicó que los decretos constituyen un desarrollo normativo de la reforma laboral y buscan ampliar la cobertura de derechos laborales para sectores tradicionalmente excluidos de las garantías del empleo formal.

“El presidente Gustavo Petro nos ha convocado a construir un país donde la cultura deje de ser sinónimo de precariedad laboral. Este decreto representa una apuesta por la dignidad, la formalización y el reconocimiento de quienes crean, interpretan, enseñan, investigan y preservan el patrimonio cultural de Colombia”, puntualizó el ministro Antonio Sanguino.

Con la sanción presidencial de la reforma laboral ya en marcha, Carlos Mario Sandoval, líder de People Advisory Services en EY Colombia y miembro del Comité Editorial de la Revista Actualidad Laboral de Legis, analizó los alcances y riesgos de la nueva norma que reconfigura el panorama laboral del país.

“Esta no es una reforma donde unos ganan y otros pierden. Es la nueva forma como se dibuja el derecho del trabajo en Colombia”, dijo Sandoval, al recalcar que la clave estará en cómo se implemente.

Avances de la reforma: horas extra, plataformas y empleo inclusivo

1. Eliminación del trámite para autorizar horas extras ante el Ministerio de Trabajo, lo que “destraba” procesos para las empresas.

2. Regulación clara para los trabajadores de plataformas digitales de reparto, quienes ahora podrán vincularse formal o autónomamente, con acceso garantizado a seguridad social.

3. Incentivos a la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad, un paso que, si bien requiere más reglamentación, “es valioso desde la perspectiva de la responsabilidad empresarial”.

4. Un proceso disciplinario más definido, que protege derechos del trabajador y da seguridad jurídica a las compañías.

Los retos: recargos, turismo, pymes y aprendices

Expertos, en distintos artículos de EL COLOMBIANO, han planteado señales en tres puntos clave que pueden tener impactos sobre el empleo y la sostenibilidad de empresas:

1. Recargo nocturno: El nuevo horario —que se inicia a las 7:00 p. m. y no a las 9:00 p. m.— golpea con especial fuerza al sector gastronómico y de entretenimiento.

2. Dominicales y festivos: El aumento progresivo del recargo al 100% afectará sectores como el hotelero, que ya enfrenta el reto de la informalidad.

3. Aprendices Sena con contrato laboral: El contrato de aprendizaje ahora será un contrato laboral con todas sus cargas prestacionales, lo cual podría desincentivar la contratación de jóvenes.

Tomado de El Colombiano.

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